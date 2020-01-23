"Я замужем только за Славянском": Неля Штепа снова баллотируется в мэры города

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая ранее в сепаратизме и посяжении на территориальную целостность Украины, снова будет баллотироваться в мэры Славянска. Об этом она заявила в эфире канала "S-plus". "Те, кто надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционна", — заявила она. Также чиновница отметила, что живет одна и "замужем только за Славянском", а также "не осуществляет правонарушений", не пьет, не курит и не употребляет наркотиков. Как сообщали Українські Новини, в апреле 2014 года горсовет Славянска уволил мэра Нелю Штепу. В ноябре 2014 года, суд начал рассмотрение обвинения Нели Штепы в терроризме. В 2017 году боевики "ДНР" в ходе обмена пленными хотели обменять экс-мэра Славянска Штепу. В сентябре 2017 года одиозная экс-мэр Славянска заявила об избиении в СИЗО, после чего суд отпустил Штепу под домашний арест. В ноябре того же года, суд продлил арест Штепе, но отпустил ее лечиться в Киев. В октябре 2019 года бывшая мэр Славянска выиграла суд против Украины в ЕСПЧ.