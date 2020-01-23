подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
  • Новости
  • Политика
  • "Я замужем только за Славянском": Неля Штепа снова баллотируется в мэры города
23 января 2020, четверг, 20:02 69
Политика 2020-01-23T20:04:54+02:00
Українські Новини
"Я замужем только за Славянском": Неля Штепа снова баллотируется в мэры города

"Я замужем только за Славянском": Неля Штепа снова баллотируется в мэры города

Елизавета Кесельман
Неля Штепа, Экс-мэр, Славянск, Бывший мэр Славянска, Выборы

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая ранее в сепаратизме и посяжении на территориальную целостность Украины, снова будет баллотироваться в мэры Славянска. Об этом она заявила в эфире канала  "S-plus".

"Те, кто надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционна", — заявила она.

Также чиновница отметила, что живет одна и "замужем только за Славянском", а также "не осуществляет правонарушений", не пьет, не курит и не употребляет наркотиков.

Как сообщали Українські Новини,  в апреле 2014 года горсовет Славянска уволил мэра Нелю Штепу.

В ноябре 2014 года, суд начал рассмотрение обвинения Нели Штепы в терроризме. 

В 2017 году боевики "ДНР" в ходе обмена пленными хотели обменять экс-мэра Славянска Штепу.

В сентябре 2017 года одиозная экс-мэр Славянска заявила об избиении в СИЗО, после чего суд отпустил Штепу под домашний арест. 

В ноябре того же года, суд продлил арест Штепе, но отпустил ее лечиться в Киев.

В октябре 2019 года бывшая мэр Славянска выиграла суд против Украины в ЕСПЧ.

Больше новостей о: Неля Штепа Экс-мэр Славянск Бывший мэр Славянска Выборы

ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области
Коляда заявила о готовности к разделению Минветеранов
Новости
Неля Штепа снова идет в мэры Славянска.Скриншот: youtube/S-plus
"Я замужем только за Славянском": Неля Штепа снова баллотируется в мэры города 20:02
Дезир - Бородянскому: не надо бороться с дезинформацией за счет свобода слова и вмешательства в работу медиа 20:00
Давид Арахамия. Скриншот видео Радио Свобода
Депутаты признались, что их поездку на форум в Давосе спонсирует фонд Пинчука 19:53
Национальный цирк передаст всех животных в природный эко-парк 19:34
Мининфраструктуры подтвердило, что платит гендиректору "Укрпочты" в 2 раза больше, чем США своему Президенту 19:32 Документ
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
больше новостей
В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok