Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, встречаясь с рабочими Коростенского завода железобетонных шпал (Житомирская область), заявил, что проводимая властью политика является путем к деиндустриализации всей страны.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Очень больно видеть, как современное предприятие с большими перспективами страдает от отношения к нему чиновников. Ситуация на этом предприятии абсолютно схожа с тем, что происходит по всей Украине, - власть пытается остановить те промышленные предприятия, которые работают. Нет понимания и стратегии развития реального сектора экономики – и мы это видим воочию. "Укрзализница" не дает Коростенскому заводу ЖБШ заказов, создавая таким образом искусственные условия для доведения его до банкротства, чтобы предприятие за копейки могли приватизировать приближенные к "Укрзализнице" структуры. Этого нельзя допустить", - подчеркнул Бойко.

Встреча Бойко с рабочими Коростенского завода железобетонных шпал. Фото: zagittya.com.ua

Он также отметил, что ситуация с этим предприятием, как в зеркале, отражает положение всех украинских промышленных предприятий.

"Мы будем защищать такие предприятия, потому что они – основа нашей экономики. Именно поэтому я считаю, что такое отношение чиновников к реальному сектору экономики - это путь в никуда. Мы будем требовать, чтобы правительство, которое не разбирается в экономических вопросах, ушло в отставку", - сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Справка

Коростенский завод железобетонных шпал ведет свою историю с 1958 года. В настоящее время средняя зарплата на предприятии за 2019 года составляет 10 265 гривен – люди не довольны таким заработком, и завод постоянно испытывает нехватку квалифицированных рабочих кадров: формовщиков железобетонных изделий, арматурщиков, токарей, фрезеровщиков, сварщиков, машинистов крана и прочих. Проблемным вопросом на предприятии является длительное согласование договоров с региональными филиалами АО "Укрзализниця" на реализацию железобетонной продукции для нужд железных дорог, а также выполнения условий договоров.

В то же время за 2019 год предприятие уплатило налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней 52,5 млн гривен, что на 2,3 млн гривен больше запланированного.

Депутаты ОПЗЖ зарегистрировали в Раде альтернативный проект Трудового кодекса, предусматривающий защиту прав работников и профсоюзов и соответствующий Конституции Украины.