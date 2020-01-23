В Давосе украинец припарковался на пешеходном переходе и получил штраф

В Давосе член украинской делегации припарковался на тротуаре и получил внушительный штраф. Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 23 января.

Внедорожник представителя украинской делегации был припаркован напротив Украинского дома прямо на тротуаре, за что ему сразу к стеклу просунули квитанцию о штрафе. Журналистка отметила, что в Давосе довольно проблематично найти место, где оставить автомобиль. В квитанции значится штраф в 120 швейцарских франков (около 110 евро, или 3 тыс. грн). В Украине за аналогичное правонарушение он заплатил бы 510 грн.

Водитель не отрицал, что припарковался не в положенном месте и, судя по всему, не сильно расстроился штрафом.

"Ничего страшного, что ж делать. Приехали, увидили, вы же видите, как… Мы уже тут неделю, ничего не нарушали, просто так вышло, что мы сегодня оставили этот автомобиль", - заявил владелец машины.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский в Давосе встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Зеленский выступил в Давосе: прямая трансляция.