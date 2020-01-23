Львов решил провести капитальный ремонт улиц на 1 млрд гривен в 2020

Львов решил провести ремонт улиц в городе на 1 млрд гривен в 2020 году. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Львова Ирина Маруняк, передают Українські Новини.

"На капитальный ремонт улиц предусмотрено более 1 млрд гривен. Кроме того, предусмотрены средства районным администрациям на текущий ремонт, в сумме 63 млн гривен, и на капитальный ремонт - около 40 млн гривен каждой администрации", - сообщила она.

Уже сейчас ведутся работы на ул. Даниила Апостола и восстановление - на ул. Миколайчука.

До конца января будут начаты работы на ул. Хуторивка, а также ремонт дороги в микрорайоне Билогорща.

В зимние месяцы будут проводиться работы только по замене инженерных сетей, а уже с наступлением стабильно теплой погоды будет проводиться асфальтирование.

"С 30 января стартуют работы на ул. Шевченко. Будем обустраивать квази-кольцо от ул. Железнодорожной до ул. Левандовской", - рассказала Маруняк.

Также запланирован ремонт ул. Курмановича.

"Если говорить о крупных объектах, то в этом году начнем ремонтные работы на ул. Бандеры и ул. Хмельницкого. Также будем проводить ремонт ул. Черновицкой", - добавила чиновница.

Также в этом году будут отремонтированы два моста: мост на ул. Головатого-Сулимы и мост, который имеет стратегическое значение, - на ул. Шевченко-Ковча.

Сейчас проект ремонтных работ проходит экспертизу, ориентировочно, в мае начнутся работы.

В планах на этот год также проектирование и ремонт ул. Орлика и ул. Гринченко.

Как сообщали Українські Новини, Львов решил провести ремонт дорог на 697 млн гривен в 2018 году.