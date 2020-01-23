Полиция открыла дело по факту поджога офиса "Партии Шария" в Херсоне

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога офиса "Партии Шария" в Херсоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Херсонской области, передают Українськi Новини.



22 января около 23:50 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил дежурный службы по чрезвычайным ситуациям.



Он сообщил, что в Херсоне по ул. Университетской горит помещение офиса одной из политических партий. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.



Указано, что работники ГосЧС оперативно ликвидировали пожар и никто из граждан не пострадал. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно.



Установлено, что неизвестные разбили окно и забросили внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом.



С места преступления изъяты вещественные доказательства, которые направлены на исследование. Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.



Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, причастных к совершению преступления.







Как сообщали Українськi Новини, партия объявила награду в 50 тыс. гривен за предоставление видео камер наблюдения с четким изображением нападавших.