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23 января 2020, четверг, 13:32 30
Силовые структуры 2020-01-23T13:34:03+02:00
Українські Новини
Полиция открыла дело по факту поджога офиса "Партии Шария" в Херсоне

Полиция открыла дело по факту поджога офиса "Партии Шария" в Херсоне

Валерия Драгомирова
Полиция, Уголовное производство, Поджог, Офис, Партия Шария
Пожар в Офисе. Фото: Нацполиция
Пожар в Офисе. Фото: Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога офиса "Партии Шария" в Херсоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Херсонской области, передают Українськi Новини.

22 января около 23:50 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области позвонил дежурный службы по чрезвычайным ситуациям.

Он сообщил, что в Херсоне по ул. Университетской горит помещение офиса одной из политических партий. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.

Указано, что работники ГосЧС оперативно ликвидировали пожар и никто из граждан не пострадал. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что помещение подожгли намеренно.

Установлено, что неизвестные разбили окно и забросили внутрь комнаты стеклянную бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

С места преступления изъяты вещественные доказательства, которые направлены на исследование. Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, причастных к совершению преступления.



Как сообщали Українськi Новини, партия объявила награду в 50 тыс. гривен за предоставление видео камер наблюдения с четким изображением нападавших. 

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