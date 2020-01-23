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23 января 2020, четверг, 13:15 71
Происшествия 2020-01-23T13:15:01+02:00
Українські Новини
В Херсоне сожгли офис Партии Шария

В Херсоне сожгли офис Партии Шария

Сергей Паламаренко
Пожар, Поджог, Шарий Анатолий
Пожар в офисе Партии Шария в Херсоне Фото: facebook.com/shariykherson
Пожар в офисе Партии Шария в Херсоне Фото: facebook.com/shariykherson

Неизвестные сожгли дотла офис Партии Шария, располагавшийся в одном из жилых домов Херсона. Об этом заявил создатель партии видеоблогер Анатолий Шарий, также соответствующие фотографии и видео появились на Facebook-странице херсонской партийной ячейки его политсилы, сообщает портал vesti.ua.

"Изюминкой данного преступления является то, что офис нашей политсилы находился в жилом доме... Если бы пожарные приехали недостаточно вовремя, если бы огонь быстрее перекинулся на другие квартиры, это могло привести к массовым жертвам... Это никакой не поджог, это натуральный теракт, который мог привести к множественным жертвам среди мирного населения", - заявил Шарий.

В связи с этим он подчеркнул, что партия будет добиваться того, чтобы к расследованию подключилась Служба безопасности Украины.

Кроме того, партия объявила награду в 50 тыс. грн за предоставление видео камер наблюдения с четким изображением нападавших, а 100 тыс. грн - за четкую и подтвержденную информацию об исполнителях поджога.

"Пару часов я занимался этим делом, несмотря на позднее время... Я уже успел получить информацию, перепроверить ее успел, и я плюс-минус понимаю, кто именно организовал данное преступление. Меня теперь один вопрос интересует - кто является заказчиком и с какой целью, собственно. Потому что эти люди, а я на 90% уверен, что это они, не делают ничего просто так. Для чего-то это нужно было. Мы выясним обязательно, для чего", - отметил блогер.

Он также заверил, что партия все равно откроет новый офис в Херсоне, а в случае если сожгут и его, снова откроет новый.

Позже Анатолий Шарий также поблагодарил пожарных за выезд на место происшествия, пообещав премировать их.

"Если бы не быстрая работа пожарного расчета, Зеленскому пришлось бы объявлять очередной траур. Мы объявляем благодарность пожарным спасшим людей в этом доме расчета и премию каждому из них в размере 10 тыс. грн", - написал он.

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