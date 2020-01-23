25 гробов сгорели во время пожара во Львовской области

25 гробов сгорели во время пожара 22 января в выставочном зале салона ритуальных услуг в Куликове (Жовковский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передают Українські Новини.

"В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и 5 единиц техники", - сказано в нем.

Отмечается, что 22 января в 18:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в Куликове.

На момент прибытия пожарных к месту вызова зал ритуальных услуг был полностью охвачен огнем, существовала угроза перехода огня на рядом стоящее здание станции технического обслуживания.

Спасатели приступили к проведению работ по ликвидации возгорания, однако большое количество деревянных, легковоспламеняющихся материалов и лакокрасочных изделий затрудняло тушение пожара.

В 19:03 пожарные локализовали пожар, и в 19:39 полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем было уничтожено само здание, 25 гробов и 2 металлопластиковые окна кирпичного соседнего двухэтажного здания.

Как сообщали Українськi Новини, 18 января один из крупнейших торгово-развлекательных центров Львова, который находится на ул. Под Дубом 7б в центре города провел эвакуацию посетителей из-за пожара в супермаркете на его территории во Львове.