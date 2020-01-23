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23 января 2020, четверг, 12:13 52
Происшествия 2020-01-23T12:15:51+02:00
Українські Новини
25 гробов сгорели во время пожара во Львовской области

25 гробов сгорели во время пожара во Львовской области

Василь Трухан
Пожар

25 гробов сгорели во время пожара 22 января в выставочном зале салона ритуальных услуг в Куликове (Жовковский район, Львовская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передают Українські Новини.

"В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и 5 единиц техники", - сказано в нем.

Отмечается, что 22 января в 18:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в Куликове.

На момент прибытия пожарных к месту вызова зал ритуальных услуг был полностью охвачен огнем, существовала угроза перехода огня на рядом стоящее здание станции технического обслуживания.

Спасатели приступили к проведению работ по ликвидации возгорания, однако большое количество деревянных, легковоспламеняющихся материалов и лакокрасочных изделий затрудняло тушение пожара.

В 19:03 пожарные локализовали пожар, и в 19:39 полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем было уничтожено само здание, 25 гробов и 2 металлопластиковые окна кирпичного соседнего двухэтажного здания.

Как сообщали Українськi Новини, 18 января один из крупнейших торгово-развлекательных центров Львова, который находится на ул. Под Дубом 7б в центре города провел эвакуацию посетителей из-за пожара в супермаркете на его территории во Львове.

 

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