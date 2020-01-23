Прокуроры нашли время для представителя российского олигарха и отказались выслушать меня, — Капацына обратился к Рябошапке

Николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода "Океан" Василий Капацына возмутился, что прокуроры Офиса Генерального прокурора игнорируют просьбы допросить его в деле об аресте имущества завода.

Об этом говорится в его обращении к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке, сообщает "НикВести".

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода "Океан". Это значит, что на предприятии будет запрещена любая хозяйственная деятельность, а 700 работников завода могут потерять работу. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Василий Капацына сообщил, что 21 января в Офисе президента Украины состоялась встреча с участием народных депутатов от Николаевщины и прокурора Офиса Генерального прокурора Александра Билоуса - бывшего первого заместителя прокурора Николаевской области. Целью встречи было урегулирование ситуации вокруг судостроительного завода "Океан", которая возникла после ареста производственных мощностей предприятия по ходатайству Офиса генерального прокурора.

"Позитивным моментом встречи считаю то, что прокурором ОГП Александром Билоусом достигнута четкая договоренность о проведении процессуальными прокурорами ОГП моего допроса как собственника арестованного завода. После встречи я был уверен, что меня услышали и поняли", - пишет Василий Капацына.

Он сообщил, что утром 22 января его допросили следователи Государственного бюро расследований в качестве свидетеля.

"Сообщаю вам, что во время допроса я предоставил следователю документальные материалы, которые полностью опровергают все показания ставленника российского олигарха Игоря Юсуфова - Игоря Игнатова, на основании которых (без какой-либо попытки проверить со стороны прокуроров) прокурором Гончаренко было подано в суд ходатайство об аресте целостного имущественного комплекса завода "Океан", - сообщил Василий Капацына.

Он заявил, что в нарушение обещаний ни один из 11 прокуроров Офиса Генерального прокурора, ответственных за это дело, не явился на его допрос.

"Я спрашиваю себя и Вас: Почему Ваши подчиненные нашли время допросить представителя российского олигарха Юсуфова - Игоря Игнатова, и отказались допросить меня, даже после договоренностей, достигнутых во время встречи в Офисе Президента Украины? Почему прокуроры с удовольствием идут на контакт с представителями и лоббистами интересов страны-агрессора, которые уничтожили украинское судостроение, и уперто игнорируют меня - собственника завода, команда которого возрождает преступно украденный "Океан"?", - обратился Василий Капацына к Руслану Рябошапке.

Обращение Василия Капацына к Руслану Рябошапке

Он напомнил, что 15 января публично обратился к Генеральному прокурору Украины с просьбой принять и выслушать его. Василий Капацына снова попросил Руслана Рябошапку срочно принять его и разобраться в ситуации, "которая возникла исключительно из-за противоправных и безосновательных действий подчиненных Генпрокурора".

"Под лозунгами "сохранения", прокуроры уничтожают на самом деле стратегическое для нашего государства предприятие", - подытожил Василий Капацына.

Василий Капацына также прокомментировал заявление Офиса Генерального прокурора о том, что при аресте имущества Николаевского судостроительного завода "Океан" якобы было соблюдено "справедливое равновесие" между "интересами общества" и правами собственника предприятия Василия Капацыны.

"Вчера генеральная прокуратура выдала очередную порцию дезинформации, заявив, что арест "Океана" является равновесием между инвестором и обществом. Это бред. Не существует никакого дисбаланса между моими интересами и интересами общества, как об этом пишут в ОГП. 700 сотрудников "Океана", нанятых с нуля на возрождающийся завод – это и есть общество. Мои интересы и интересы общества сегодня – возрождение завода! Я требую от Руслана Рябошапки и его подчиненных прекратить дезинформацию. Напоминаю прокурорам, что завод "Океан" 20 лет является частным! Я купил его на открытых торгах, после того, как 10 лет им владел российский олигарх Игорь Юсуфов, через кипрскую компанию Zonel Operations Limited. С середины 2011 завод находился в состоянии глубокой фактической неплатежеспособности. С 2012 Юсуфов бросил завод. С 2012 по 2018 завод находился в состоянии банкротства! Где была Генеральная прокуратура, когда он разворовывался и уничтожался? Почему молчала тогда? Почему арестовала завод через год после того, как я купил его на честных открытых торгах, после того, как моими деньгами произведен расчет по чужим долгам, прежде всего по зарплате – которой было выплачено 92 млн грн – беспрецедентная сумма для Украины! У меня, "Океана" и общества нет противоречий и дисбаланса", - сказал Василий Капацына.

Он отметил, что прокуроры своими действиями нанесли серьезный репутационный удар по судостроительному заводу, который может потерять инвестиции.

"Четкие противоречия есть между действиями прокуроров и политикой Президента Владимира Зеленского и Премьер-министра Алексея Гончарука, которые на всех площадках привлекают в страну инвестиции и говорят о важности репутации. Сегодня прокуроры ОГП нанесли репутационный удар по судостроительному активу, по украинскому инвестору. На меня, как украинского инвестора, смотрят сотни бизнесменов из Европы и всего мира и делают реальные выводы про защиту инвестиций в Украине. Я согласен с Гончаруком, который сказал, что в госорганах продолжают работать подонки и негодяи, которые продают Украину. Допускаю, что Руслана Рябошапку могли ввести в заблуждение его подчиненные. Еще раз призываю генпрокурора встретиться со мной. Я готов документально убедить Рябошапку в ошибке его офиса, уже имеющей катастрофические последствия", - сказал Василий Капацына.

Как сообщали Українські Новини, в Офисе Зеленского собирают совещание по ситуации с арестом завода "Океан" в Николаеве.

Тем временем "Океан" арестовали по показаниям Игоря Игнатова, ранее обвиняемого в соучастии в рейдерских операциях ОПГ Капитошки.