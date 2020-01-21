В Офисе Зеленского собирают совещание по ситуации с арестом завода "Океан" в Николаеве

В Офисе Президента Украины сегодня, 21 января, пройдет совещание по ситуации, сложившейся в связи с арестом Николаевского судостроительного завода "Океан".

Об этом в комментарии изданию "НикВести" сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.

"Сегодня планируется встреча в Офисе Президента по этому вопросу. Мы работаем уже неделю над этим вопросом, сегодня мы организовываем с владельцем завода встречу в Офисе Президента, чтобы он смог довести свое видение развития ситуации", - рассказал народный депутат.

Гайду рассказал, что вместе со своими коллегами Александром Пасечным, Артемом Черноморовым и Аллой Аллахвердиевой подписал коллективное письмо в Офис Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки о том, чтобы прокуратура разобралась в ситуации с заводом.

"Мы написали коллективное письмо от депутатов Николаевской области на Генеральную прокуратуру о том, чтобы разобраться в ситуации, прокурор Генеральной прокуратуры возбудил это дело. Основная задача - чтобы генпрокурор посмотрел на это дело не однобоко, а внимательно изучил саму суть вопроса. Потому что завод "Океан" только начал работать, и я надеюсь, что он будет являться градообразующим предприятием в городе, он находится в моем округе. Меня поддержали депутаты Николаевской области Черноморов, Пасечный и Аллахвердиева, которые тоже подписали это письмо, мы направили его на Генпрокурора. И сегодня будет встреча в Администрации Президента по этому вопросу", - рассказал Александр Гайду.

Гайду сообщил, что об аресте имущества предприятия узнал из публикаций в СМИ. Народный депутат считает, что Генеральная прокуратура "однобоко" трактует ситуацию с заводом "Океан" в Николаеве.

"Мы работаем с прошлой недели, как только Капацына заявил Интерфаксу о данной ситуации. На самом деле, я узнал о ситуации из СМИ, сразу связался с собственником завода и мы начали работать. Достаточно тяжело и долго пробиваться в Генеральную прокуратуру и найти нормальный понятный контакт, чтобы выслушали, как минимум, собственника завода. Потому что однобокое трактование того, что мы видели, решение Печерского суда, все мы прекрасно понимаем, что многие вещи могут быть надуманными. Основная задача - чтобы дело рассматривали не однобоко, а посмотрели все стороны", - сказал Гайду.

Ранее сообщалось, что председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода "Океан".

Как известно, 13 января Печерский районный суд г. Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода "Океан". Это значит, что на предприятии будет запрещена любая хозяйственная деятельность, а 700 работников завода могут потерять работу. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского райсуда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров "Газпрома". Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела "Океан" до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода "Океан" было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ "Океан" в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО "Океан-Судоремонт", под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров "Газпрома"). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты "Страна.ua", содержит в себе упоминания двух наименований: "Океан" и "Сахар". По информации источника "НикВести" в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), с высокой долей вероятности речь может идти о Николаевском судостроительном заводе "Океан" и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом "Океан" в Николаеве, благодаря связям в Генпрокуратуре.

Издание "Цензор" указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ "Капитошки": "В 2009 году его "подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — "известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины".

С помощью офшорной компании "Зонел Оперейшинз Лимитед" Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом "Океан".

Напомним, Василий Капацына заявил о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского райсуда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Также он обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" было продано на аукционе компании "Торговый дом "Аннона".

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 млн гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО "Судостроительный завод "Океан" получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией Eurobulk на строительство 2 сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса "река-море". Также сообщалось, что завод "Океан" заключил контракт на достройку 2 сухогрузов типа "Буг".

В ноябре 2019 года завод "Океан" посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.