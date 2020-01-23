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23 января 2020, четверг, 11:41 607
Силовые структуры 2020-01-23T11:41:02+02:00
Українські Новини
Чиновники планируют купить ненужные армии бронеавтомобили по завышенным ценам, - Бутусов

Чиновники планируют купить ненужные армии бронеавтомобили по завышенным ценам, - Бутусов

Петр Стуженко
Юрий Бутусов, Бронеавтомобиль, Козак-2, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Бутусов, Гособоронзаказ, Андрей Загороднюк
Бронеавтомобиль Козак-2 Фото: пресс-служба МО
Бронеавтомобиль Козак-2 Фото: пресс-служба МО

Журналист Юрий Бутусов раскритиковал идею покупки 140 бронеавтомобилей "Козак-2" для нужд ВСУ. Предложение внесено в проект Гособоронзаказа на 2020 год, который подан на утверждение министру обороны Андрею Загороднюку. Общая стоимость бронеавтомобилей около 1,4 миллиарда гривен.

Журналист объясняет, что двухосные бронеавтомобили массой в 15 тонн типа "Козак-2" и "Варта" не подходят для эксплуатации в вязком черноземе Донбасса. Подобная техника придумана американцами для эксплуатации в Африке и на ближнем Востоке, и не подходит для военных действий в условиях АТО, где проходимость тяжелая даже для гусеничной техники.  Кроме того, тяжёлая 15 тонная машина очень медленная и заметная - высока вероятность обнаружения и поражения.

"Подобные бронеавтомобили похожи на защищенный броней автобус и применяются для очень ограниченного спектра задач, поскольку требуют либо сухой погоды и твердого грунта, либо хороших дорог. На случай войны с РФ нужна техника, которая пройдет везде и укроется везде…достаточно экономична, которая может быстро перебросить на опасное направление миномет, пулемет, ракетный комплекс, забрать раненых, подвезти боеприпасы и снабжение. Подобные машины в Украине есть ("Дозор", "Новатор", "Козак-1", "Кугуар", "Спартан"), если Минобороны поставит производителям задачу под гарантии государственных закупок - появятся и новые модели. Но, техническое задание на украинские легкие бронеавтомобили поставлено не будет - ВСУ не собираются их закупать в 2020 году вообще, только 15-тонные машины", - возмущается журналист.

Журналист также поставил под сомнение прозрачность закупок, поскольку они не учитывают реальную потребность войск (никто не советовался с боевыми командирами), а цены на бронеавтомобили завышены.

"Колесные бронеавтомобили "Козак-2" армия планирует купить по цене примерно в 10 миллионов гривен, это не менее 400 тысяч долларов. Бюджет закупки партии в 140 машин - не менее 1,4 миллиарда гривен. Цена закладывается примерно на 2 миллиона выше, чем при закупках 18-го года - надеюсь, этому тоже есть какое-то обоснование у тех, кто планирует такую закупку", - комментирует Бутусов.

Военный эксперт Юрий Колесников высказал более жесткую оценку покупке ненужных на передовой бронеавтомобилей "Козак-2":

"После предвыборной критики действий предыдущей власти, общество и армия ожидали реального прекращения коррупции на военных закупках. Решение этой проблемы требует не создания новых "антикоррупционных" структур, а смены процедур закупок военной техники и вооружения. К сожалению, после смены власти, в Минобороны ничего не изменилось - практически неприкрыто, предпринимается попытка украсть только на одной закупке бронемашин около 300 млн. грн. Большинство комплектующих "Козак-2" - импортные, после укрепления гривны общая цена бронеавтомобиля должна была снизиться, но согласно проекту Гособоронзаказа - каждый "Козак-2", существенно подорожал… Разрекламированные РНБО и Минобороны, национальные испытания проводились для отвода глаз и не влияли на выбор образцов техники для последующего участия в тендере. Да и сам тендер вообще не проводился! Комиссия во главе с первым заместителем министра обороны Руснаком выполнила роль ширмы для коррупционной сделки", - считает Колесников.

Юрий Бутусов, считает, что в Минобороны и на заседание комитета по обороне ВР нужно пригласить командиров боевых рот и батальонов для понимание реальных потребностей армии и формирования новой доктрины современных боевых действий. Поскольку сейчас, наша армия организована и вооружена по стандартам 70-х годов. "Одной из главных проблем ВСУ, является низкая мобильность - армия малоподвижна, прикована к позициям", - считает эксперт.

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