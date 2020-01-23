Шахтеры перекрыли трассу "Львов - Рава-Русская" во Львовской области с требованием выплаты зарплаты

Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" 23 января около 10:00 перекрыли международную трассу "Львов - Рава-Русская" во Львовской области с требованием выплаты заработной платы.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель профсоюза шахтеров "Львовугля".

В акции протеста принимают участие около 50 шахтеров.

По словам представителя, шахтеры Львовской области до сих пор полностью не получили зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

Отмечается, что сумма задолженности составляет 317,79 млн гривен.

Участники акции протеста переходят трассу на пешеходном переходе и не дают возможности автомобилям проехать из Львова к украинско-польской границе и в обратном направлении.

На месте события присутствуют сотрудники полиции.

Как сообщали Українські Новини, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Николай Волынец заявляет, что во вторник около 17:00 4 лидера независимых профсоюзов государственного предприятия "Львовуголь" начали голодовку в здании Львовской областной государственной администрации с требованием погашения задолженности по заработной плате шахтерам.