Шахтеры перекрыли трассу "Львов - Рава-Русская" во Львовской области с требованием выплаты зарплаты

Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" 23 января около 10:00 перекрыли международную трассу "Львов - Рава-Русская" во Львовской области с требованием выплаты заработной платы. Об этом Українським Новинам сообщил представитель профсоюза шахтеров "Львовугля". В акции протеста принимают участие около 50 шахтеров. По словам представителя, шахтеры Львовской области до сих пор полностью не получили зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года. Отмечается, что сумма задолженности составляет 317,79 млн гривен. Участники акции протеста переходят трассу на пешеходном переходе и не дают возможности автомобилям проехать из Львова к украинско-польской границе и в обратном направлении. На месте события присутствуют сотрудники полиции. Как сообщали Українські Новини, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Николай Волынец заявляет, что во вторник около 17:00 4 лидера независимых профсоюзов государственного предприятия "Львовуголь" начали голодовку в здании Львовской областной государственной администрации с требованием погашения задолженности по заработной плате шахтерам.