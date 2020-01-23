Аэропорт "Львов" перевел "прилеты" внутренних рейсов в старый терминал с 1 февраля

Международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого (Львов) перевел с 1 февраля "прилеты" внутренних рейсов в старый терминал 1. Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українські Новини.

"С 1 февраля прилеты внутренних рейсов будут происходить в здании старого терминала 1 (отлеты будут происходить из международного терминала А)", - говорится в сообщении.

Такие изменения связаны с реконструкцией системы обработки багажа "Прилет" международного терминала А.

"Мы хотим увеличить длину багажной ленты, а соответственно пропускной способности каруселей внутренних и международных рейсов, что позволит нам улучшить работу аэропорта "Львов" в часы пиковой нагрузки", - говорится в сообщении.