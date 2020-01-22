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22 января 2020, среда, 21:08 34
Австралия 2020-01-22T21:09:19+02:00
Українські Новини
Самый древнейший кратер на Земле обнаружили в Австралии

Самый древнейший кратер на Земле обнаружили в Австралии

Елизавета Кесельман
Австралия, Кратер, Древняя находка, Археологи, Ученые

Ученые обнаружили в Австралии кратер, который оказался самым древним в мире. Об этом передает российская служба ВВС.

Кратер Яррабубба, имеющий около 70 километров в диаметре, давно известен. Он был открыт в 1979 году, но раньше ученые не пытались установить его возраст.

Радиометрический анализ сохранившегося в камнях минералов - монацита и циркона - показал, что возраст кратера около 2,2 миллиардов лет.

Сегодня кратер почти не виден из-за миллионов лет эрозии, поэтому перед тестированием ученые восстановили зону удара по следам на Земле.

Профессор Крик Киркленд из Университета Кертина, участвовавший в исследовании, рассказал, что после удара метеорита эти кристаллы образовали структуры, которые можно читать "как годичные кольца на деревьях".

Кратер Яррабубба оказался по меньшей мере на 200 миллионов лет старше, чем крупнейший на планете (и занимающий теперь второе место по возрасту) кратер Вредефорт в ЮАР.

"Мы заинтересовались этим регионом, потому что западноавстралийский ландшафт - очень древний. Но мы не ожидали, что возраст кратера окажется настолько серьезным", - говорит профессор Киркленд.

"Вполне возможно, что есть и более древний кратер, который ждет своего часа, но самое трудное в этом деле - найти участок, пока его не уничтожила эрозия, поэтому большая часть ранней истории Земли теряется", - добавляет профессор.

Как сообщали Українські Новини, в одном из молодых городов Израиля обнаружили древнейший мегаполис.

ранее египетские археологи обнаружили гробницу, в которой 4,4 тысячи лет назад была похоронена жрица.

Также,в Мексике археологи нашли захоронение, которому 2400 лет.

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