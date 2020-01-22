Самый древнейший кратер на Земле обнаружили в Австралии

Ученые обнаружили в Австралии кратер, который оказался самым древним в мире. Об этом передает российская служба ВВС.

Кратер Яррабубба, имеющий около 70 километров в диаметре, давно известен. Он был открыт в 1979 году, но раньше ученые не пытались установить его возраст.

Радиометрический анализ сохранившегося в камнях минералов - монацита и циркона - показал, что возраст кратера около 2,2 миллиардов лет.

Сегодня кратер почти не виден из-за миллионов лет эрозии, поэтому перед тестированием ученые восстановили зону удара по следам на Земле.

Профессор Крик Киркленд из Университета Кертина, участвовавший в исследовании, рассказал, что после удара метеорита эти кристаллы образовали структуры, которые можно читать "как годичные кольца на деревьях".

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Кратер Яррабубба оказался по меньшей мере на 200 миллионов лет старше, чем крупнейший на планете (и занимающий теперь второе место по возрасту) кратер Вредефорт в ЮАР.

"Мы заинтересовались этим регионом, потому что западноавстралийский ландшафт - очень древний. Но мы не ожидали, что возраст кратера окажется настолько серьезным", - говорит профессор Киркленд.

"Вполне возможно, что есть и более древний кратер, который ждет своего часа, но самое трудное в этом деле - найти участок, пока его не уничтожила эрозия, поэтому большая часть ранней истории Земли теряется", - добавляет профессор.

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