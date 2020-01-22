Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили

Украинского певца, бывшего участника шоу Х-фактор и Битва хоров, приговоренного в Малайзии к смертной казни, Романа Золотарева помиловали. Экс-узник уже находится в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Приговоренному к смертной казни в Малайзии гражданину Украины - отменен смертный приговор!", - написала обмудсмен.

Она рассказала, что Золотарев отправился в Бразилию на заработки. Молодой человек должен был вернуться в Украину еще весной 2017 года. Перед вылетом его попросили доставить чемодан с вещами в Лаос. Золотарев согласился, "предварительно убедившись, что там действительно были только вещи".

Но, по словам Денисовой, во время пересадки в Куала-Лумпур его задержали таможенники.

"При задержании среди этих вещей было обнаружено большое количество запрещенного груза, о котором Рома не знал", - такое пояснение появилось на специально созданной после ареста артиста платформе romazolotarev.blogspot.com.

В марте 2019 года Золотарев был приговорен к смертной казни через повешение.

Людмила Денисова отметила, что к ней за помощью обратился отец парня.

Ранее в США осужденному за убийство сменили приговор за несколько часов до казни.