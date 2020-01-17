Казнить нельзя, помиловать: в США осужденному за убийство сменили приговор за несколько часов до казни

В США Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Джорджия помиловал осужденного на смерть Джимми Флетчера за совершение убийства, за несколько часов до исполнения приговора. Об этом говорится на сайте Совета.

В 1989 году Флетчер был приговорен к смертной казни за убийство работника круглосуточного магазина во время ограбления после "бурной" ночи с друзьями.

В частности, казнь была запланирована на вечер 16 января, однако коллегия Совета резко сменила приговор, руководствуясь отсутствием у Медерса судимости до совершения преступления, и только одно незначительное нарушение за более чем 30 лет в камере смертников.

"Коллегия Совета отметила отсутствие судимости Медерса до совершения преступления и только одну незначительную ответственность за более чем 30 лет заключения", — говорится в сообщении.

Также Совет по помилованию руководствовался тем, что присяжные при рассмотрении дела выступали за то, чтобы Медерса приговорили к пожизненному заключению. Но тогда местные законы не позволяли этого сделать.

С тех пор, как в 1976 году Верховный суд США восстановил смертную казнь, в Джорджии были казнены 74 мужчины и одна женщина.

Как сообщали Українські Новини, в июле генпрокурор США Уильям Барр распорядился возобновить проведение смертных казней за преступления, наказание по которым отнесено к компетенции федеральных властей страны.

Также в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков.