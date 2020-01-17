подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Казнить нельзя, помиловать: в США осужденному за убийство сменили приговор за несколько часов до казни
17 января 2020, пятница, 17:32 27
Америка 2020-01-17T17:37:28+02:00
Українські Новини
Казнить нельзя, помиловать: в США осужденному за убийство сменили приговор за несколько часов до казни

Казнить нельзя, помиловать: в США осужденному за убийство сменили приговор за несколько часов до казни

Елизавета Кесельман
Казнь, Смерть, Осуждение, Помилование, США
Помилование.Фото: pixabay
Помилование.Фото: pixabay

В США Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению штата Джорджия помиловал осужденного на смерть Джимми Флетчера за совершение убийства, за несколько часов до исполнения приговора. Об этом говорится на сайте Совета.

В 1989 году Флетчер был приговорен к смертной казни за убийство работника круглосуточного магазина во время ограбления после "бурной" ночи с друзьями.

В частности, казнь была запланирована на вечер 16 января, однако коллегия Совета резко сменила приговор, руководствуясь отсутствием у Медерса судимости до совершения преступления, и только одно незначительное нарушение за более чем 30 лет в камере смертников.

"Коллегия Совета отметила отсутствие судимости Медерса до совершения преступления и только одну незначительную ответственность за более чем 30 лет заключения", — говорится в сообщении.

Также Совет по помилованию руководствовался тем, что присяжные при рассмотрении дела выступали за то, чтобы Медерса приговорили к пожизненному заключению. Но тогда местные законы не позволяли этого сделать.

С тех пор, как в 1976 году Верховный суд США восстановил смертную казнь, в Джорджии были казнены 74 мужчины и одна женщина.

Как сообщали Українські Новини, в июле генпрокурор США Уильям Барр распорядился возобновить проведение смертных казней за преступления, наказание по которым отнесено к компетенции федеральных властей страны.

Также в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков.

Больше новостей о: Казнь Смерть Осуждение Помилование США

Террористы "Исламского государства" опубликовали в...
В США умер режиссер "Чародеев" и "Приключений Элек...
За уголовные преступления в прошлом году осуждены ...
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента...
СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука
Новости
В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за последние 70 лет 18:14
В Киеве снесли "курятник над Майданом" и вернули историческому зданию крышу. Фото 17:59
СБУ проводит обыски в аэропорту "Запорожье" 17:52
Украина теряет минимум $40 млн в год на линейных скидках компании "Портинвест" 17:41
Киев возобновил движение по Владимирскому проезду после новогодних праздников 17:33
больше новостей
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Бойко требует отставки "профана" Гончарука 13:33
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
больше новостей
Призывать в армию с 18 лет будут по желанию, - Минобороны
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok