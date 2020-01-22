Украина поднялась в рейтинге демократии на 6 позиций

В Индексе демократии-2019 Украина улучшила позиции, поднявшись на 78 место из 167 в рейтинге. Об этом сообщает издание The Economist.

В обновленном рейтинге Украина набрала 5,90 из 10 возможных баллов, что на 0,21 выше, чем в годом ранее.

Тем не менее, Украина сохранила статус "гибридной демократии", куда она попала в 2011 году.

Также в рейтинге поднялась Россия - 134 место (144-е годом ранее).

По итогам 2019 года лидером рейтинга демократий стала Норвегия - 9,87 балла. Далее идут: Исландия - 9,58 балла; Швеция - 9,39 балла; Новая Зеландия - 9,26 балла; Финляндия - 9,25 балла; Ирландия - 9,24 балла; Дания - 9,22 балла; Канада - 9,22 балла; Австралия - 9,09 балла; Швейцария - 9,03 балла; Нидерланды - 9,01 балла; Люксембург - 8,81 балла; Германия - 8,68 балла и т. д.

Падение глобального показателя связывают с ухудшением ситуации в странах Латинской Америки и государствах Африки, расположенных к югу от Сахары, а также на Ближнем Востоке. По подсчетам Economist Intelligence Unit, уровень демократии в 2019 году снизился в 68 странах мира, в то время как в 65 ситуация улучшилась.

Хуже всего ситуация с демократией складывается в таких странах, как: КНДР - 1,08 балла, Демократическая республика Конго - 1,13 балла, Центральноафриканская республика - 1,32 балла, Сирия - 1,43 балла, Чад - 1,61 балла, Туркмения - 1,72 балла, Экваториальная Гвинея - 1,92 балла, Таджикистан - 1,93 балла; Саудовская Аравия - 1,93 балла, Йемен - 1,95 балла.

Общий показатель демократии в мире в 2019 году составляет 5,44 балла. Этот показатель оказался самым низким с 2006 рода. Всего 22 страны, в которых проживает 430 млн человек, были признаны "полными демократиями". Между тем более трети населения мира все еще живет под авторитарным правлением.

В ежегодном опросе оценивается состояние демократии в 167 странах на основе пяти показателей - избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, участие в политической жизни, демократическая политическая культура и гражданские свободы.

Ранее Украина уступила звание "самого дешевого интернета в мире" Сирии, заняв второе место.