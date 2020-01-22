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22 января 2020, среда, 14:00 100
Экономика 2020-01-22T14:00:50+02:00
Українські Новини
"Фармак" отмечает рост доверия украинцев к лекарствам отечественного производства

"Фармак" отмечает рост доверия украинцев к лекарствам отечественного производства

Александр Дмитриенко
Фармак, Владимир Костюк, Лекарства

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) отмечает рост доверия украинцев к лекарствам отечественного производства.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В эти дни в Давосе на Международном экономическом форуме обсуждаются глобальные вопросы в различных сферах: экономика, экология, здравоохранение и другие. Все темы очень актуальны для современного общества во всем мире. Потребность человечества в современных, эффективных лекарственных средствах с каждым годом растет. Фармацевтический рынок – один из самых динамичных в мире в связи с быстрым расширением ассортимента лекарственных средств и высоким спросом на них. Согласно данным IQVIA глобальные расходы на лекарственные средства в 2018 году достигли 1,2 трлн долларов, а к 2023 году превысят 1,5 трлн долларов" – сказал исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

По его словам, Украина ежегодно улучшает свои позиции на мировой фармацевтической арене.

"По данным IQVIA (проект MIDAS) по результатам 2018 года украинский фармрынок занял 41 место среди всех стран, поднявшись за два года на 5 позиций. В Европе Украина занимает 21-е место. То есть украинская фарма становится с каждым годом все более известной и в мире – в 2019 году лекарства "Фармак" покупали в 28 странах. Сегодня экспорт "Фармак" превышает 22% продаж. В ближайшее время хотим расширить карту своего присутствия. Важно, что внутренние тренды направлены на увеличение доверия к украинским фармпроизводителям. Если в 2009 году украинцы потребляли 29% лекарств украинского производства, то сейчас примерно 40%", - отметил Костюк.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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