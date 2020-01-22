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22 января 2020, среда, 13:06 753
Экономика 2020-01-23T12:42:58+02:00
Українські Новини
В 2019 "Фармак" внедрил в производство 20 новых продуктов

В 2019 "Фармак" внедрил в производство 20 новых продуктов

Александр Дмитриенко
Фармак, Владимир Костюк, Лекарства

В 2019 году крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) внедрила в производство 20 новых продуктов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В прошлом году мы внедрили на производство 20 новых продуктов. Наша миссия – делать доступным лечение современными и эффективными лекарственными препаратами. Сейчас в разработке около 150 лекарственных средств, и это сложнокомпонентные, современные препараты, которые необходимы миллионам жителей, как в нашей стране, так и за ее пределами. Соответственно возросли и производственные мощности компании", - сказал исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

По его словам, за прошлый год компания инвестировала в развитие производства примерно 900 млн гривен, в этом году планирует вложить 1,2 млрд гривен.

Согласно сообщению, "Фармак" расширил противопростудный, аллергологический, неврологический, гастроэнтерологический продуктовые портфели и выпустил новые лекарства в новом для себя портфеле пульмонологии.

При этом основными направлениями остаются противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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