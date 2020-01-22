Зеленский должен уволить руководителей Укрпочты, Нефтегаза и Укрзализныци за аномально высокие зарплаты, - Бойко

"У них нет совести и им плевать как живут миллионы людей". Так о зарплатах министров в эфире телеканала "112 - Украина" высказался Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко, информирует портал zagittya.com.ua.

"Нельзя поднимать зарплату чиновникам, когда практически в нищете живут миллионы людей. В первую очередь пенсионеры. Когда поднял зарплату руководитель "Нефтегаза", "Укрпочты", "Укрзализныци" - то президент в тот же день должен был их уволить с работы. Потому что нельзя ставить себе 2 млн гривен зарплату, когда у пенсионера средняя пенсия 2-3 тысячи гривен и коммуналка такая же - это просто издевательство над людьми", - подчеркнул Юрий Бойко.

Народный депутат напомнил, что фракция Оппозиционной платформы - За життя зарегистрировала проект постановления, которое запрещает повышать зарплату парламентариям.

"Что касается зарплат, то мы как фракция сразу отказались и направили проект постановления в ВР, что мы отказываемся от любых повышений, я имею в виду народных депутатов, потому что нельзя поднимать зарплату и депутатам и чиновникам, когда так тяжело живут миллионы людей", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров считает ненормальной ситуацию, когда руководители госкомпаний, прикрываясь наблюдательными советами, поставили себе зарплату в сотни тысяч гривен.

"Проскочило, эти руководители компаний прикрылись наблюдательными советами, которые сами себе посоздавали. Дальше министры пошли по этому же пути. У них нет совести - ставить себе зарплаты 100, 200, 300, 500 тысяч гривен и добавлять столько же премии. Это при том, что у низовых работников министерств совсем другие деньги", - отметил оппозиционный политик.

По словам Юрия Бойко, - это просто называется: "вот вы, люди, живите, как хотите, нам на это наплевать". Потом еще дают циничные комментарии, что "это тоже мало, давайте еще увеличим".

"Подобное отношение правительства к людям должно получить оценку, их надо просто увольнять, потому что невозможно при экономическом кризисе в стране, бедном населении вот так наплевательски относиться к людям. Это просто издевательство", - подчеркнул оппозиционный политик.

Он также отметил, что если ставить вопрос об отставке правительства Гончарука, то оно должно быть отправлено туда в полном составе.

"Если будет стоять вопрос отставки всего правительства во главе с премьер-министром, - то мы за это проголосуем. Если же они, как обычно, найдут какого-то козла отпущения - одного, двух, трех министров, - то мы в этом участвовать не будем. Мы видим, что премьер-министр и ключевые министры допускают провалы, они не понимают, что нужно делать. Рыба тухнет с головы Поэтому за отставку всего правительства мы, безусловно, проголосуем", - резюмировал Юрий Бойко.