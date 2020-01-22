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22 января 2020, среда, 12:41 683
Экономика 2020-01-22T12:41:01+02:00
Українські Новини
Укртрансбезопасность не выполняет своих обязанностей, а прокурор Максим Вихор бездействует, - активистка Олеся

Укртрансбезопасность не выполняет своих обязанностей, а прокурор Максим Вихор бездействует, - активистка Олеся Голодок

Татьяна Зотова
Олеся Голодок, Автодорога, Максим Вихор, Служба автомобильных дорог Одесской области
Автодорога в Одесской области Фото: informer.od.ua
Автодорога в Одесской области Фото: informer.od.ua

Одесская активистка Олеся Голодок публично обратилась к прокурору Максиму Вихору в связи с катастрофической ситуацией с весовым контролем на дорогах Одесской области.

По данным Олеси Голодок, уже почти месяц на дорогах Одесчины отсутствуют работники Укртрансбезопасности, которые с помощью мобильных комплексов обязаны контролировать соблюдение весового режима для грузовых автомобилей. Как следствие, дороги подвергаются нещадному влиянию перегруженных фур и быстро приходят в плохое техническое состояние.

- Служба автомобильных дорог в Одесской области, как балансодержатель, заинтересована, чтоб дороги убивались. И чем больше, тем лучше. Ведь убитые дороги - это возможность украсть деньги, выделенные на ремонт. Печально, но факт, - пишет у себя на страничке в "Фейсбуке" Олеся Голодок.

Впрочем, привлечь к ответственности виновных в саботаже работы Укртрансбезопасности могла бы прокуратура Одесской области, но ее руководитель Максим Вихор почему-то бездействует.

Олеся Голодок напомнила, что в обязанности прокуратуры входит защита интересов государства и сбережение его имущества. В данном случае имуществом выступают дороги, претерпевшие повреждения от так называемых "перегрузов".

Именно прокуратура в рамках уголовного производства обязана установить нанесенный ущерб. Однако Максим Вихор ведет себя так, как будто сложившаяся ситуация полностью устраивает его.

Напомним, что Максим Вихор является прокурором Одесской области всего лишь два с половиной месяца, но уже успел засветиться в скандалах с крышеванием незаконной выдачи разрешений на травматическое оружие, а также в создании прикрытия от уголовного преследования для одиозного начальника Госархстройинспекции в Одесской области Василия Буюкли.

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