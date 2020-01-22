В Киеве Renault въехал в остановку с людьми: есть жертвы

Автомобиль "Renault Logan" выехал на остановку общественного транспорта в Днепровском районе Киева, в результате аварии водитель авто погиб, его пассажир и мужчина, который стоял на остановке, получили травмы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве. ДТП произошло около 6:48 утра на бульваре Перова. В ДТП сильно пострадало авто. Фото: Информатор Спасатели деблокировали погибшего из покореженного авто. Renault Logan влетел в остановку с людьми. Фото: Информатор Травмированных госпитализировали. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.