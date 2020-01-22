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22 января 2020, среда, 11:19 64
Происшествия 2020-01-22T11:21:09+02:00
Українські Новини
В Киеве Renault въехал в остановку с людьми: есть жертвы

В Киеве Renault въехал в остановку с людьми: есть жертвы

Надежда Комендантова
наезд на пешехода

Автомобиль "Renault Logan" выехал на остановку общественного транспорта в Днепровском районе Киева, в результате аварии водитель авто погиб, его пассажир и мужчина, который стоял на остановке, получили травмы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

ДТП произошло около 6:48 утра на бульваре Перова.

В ДТП сильно пострадало авто. Фото: ИнформаторВ ДТП сильно пострадало авто. Фото: Информатор

Спасатели деблокировали погибшего из покореженного авто.

Renault Logan влетел в остановку с людьми. Фото: ИнформаторRenault Logan влетел в остановку с людьми. Фото: Информатор

Травмированных госпитализировали. 

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.

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