Фармкомпанию KRKA обвинили в многолетнем подкупе врачей, - СМИ

Словенскую фармацевтическую компанию KRKA обвинили в том, что она более 10 лет занималась подкупом врачей в Румынии. Об этом сообщает издание Libertatea, в распоряжении которого оказались подтверждающие документы, а также свидетельства нескольких сотрудников KRKA, информирует портал delo.ua.

В частности, по данным румынского издания, компания, которая является одним из трех лидеров рынка генериков в Румынии, выплачивала врачам определенные суммы, а также оплачивала их отпуск. В обмен на это медики выписывали пациентам препарат Bilobil на основе растения гинкго билоба.

По данным журналистов, врачи получали около 10% от стоимости выписанных рецептов. Благодаря такой схеме KRKA резко повысила продажи, а государство закупало препараты компании на сумму несколько миллионов евро в год. Авторы расследования отмечают, что государственные деньги тратились в том числе на Bilobil, реимбурсацию которого многие эксперты считали неоправданной. Кроме того, препарат назначали даже тем пациентам, которым он не требовался для лечения.

KRKA, по данным журналистов Libertatea, вела учет по каждому врачу, который соглашался сотрудничать с ней. Кроме самого "поощрения", в документах прописывались сроки, за которые медик должен был выписать определенное количество генериков.

Словенскую фармкомпанию KRKA обвинили в подкупе врачей в Румынии Фото: libertatea.ro

В таблицах, кроме данных врачей, также фигурируют медицинские представители и менеджеры по продажам. Компания распределяла медиков на несколько категорий в зависимости от их потенциала и лояльности к компании.

Журналисты также обратили внимание, что в документах есть колонки "Аванс", в которых указывается, получил ли врач авансовый платеж. Это могли быть деньги за выступление на профильном конгрессе, праздничные поездки или другие выплаты. В одной из таблиц есть данные о владелице известной частной клиники в Бухаресте Ионе Водэ. В 2010 году она пообещала до конца года назначать пациентам не менее 200 упаковок Bilobil ежемесячно в обмен на получение аванса.

Словенскую фармкомпанию KRKA обвинили в подкупе врачей в Румынии Фото: libertatea.ro

По данным журналистов, компания KRKA владела информацией о том, какое количество препаратов на основе гинкго билоба может назначить каждый врач, и какого производителя будут эти препараты. Такие данные фармкомпания получала от Национальной службы медицинского страхования (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate), которая собирает все рецепты. Благодаря этому представители KRKA могли связываться напрямую с врачами, и "убеждать" их выписать "нужный" препарат.

"Мы обещали им деньги, а иногда давали им предоплату, и они обещали, что будут предписывать большее количество упаковок наших лекарств", - объясняет источник издания.

Словенскую фармкомпанию KRKA обвинили в подкупе врачей в Румынии Фото: libertatea.ro

Журналисты подчеркивают, что румынское государство тратило сотни миллионов долларов на Bilobil и подобные препараты KRKA, тогда как эти деньги можно было потратить на жизненно важные лекарственные средства.

Напомним, это не первый коррупционный скандал, в котором фигурирует компания KRKA. В 2014 году Еврокомиссия оштрафовала на 427,7 млн евро несколько фармацевтических компаний, уличенных в монопольном сговоре. По данным Еврокомиссии, компании KRKA, Lupin, Teva, Matrix и Niche/Unichem договорились с французским фармгигантом Servier. Участники сделки пообещали подождать с выпуском своих генерических препаратов от давления, которые конкурировали бы с оригинальным препаратом "Периндоприл". В итоге KRKA заплатила 10 млн евро штрафа.

KRKA - международная фармацевтическая компания, которая входит в число ведущих производителей генериков в Европе. Она поставляет продукцию в более чем 70 стран мира и насчитывает 33 дочерних компании.