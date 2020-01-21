Разрушение вандалами могилы воинов УПА сделано с целью поссорить Украину и Польшу, - МИД Польши

После того, как 20 января вандалы разрушили плиту на могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Министерство иностранных дел пообещало расследовать факт факт осквернения неизвестными могилы воинов УПА, заявив о том, что целью такого поступка со стороны вандалов было рассорить Польшу и Украину. Об этом представители МИДа Польши написали в Twitter.

Скриншот:twitter/MSZ_RP/status

"Ввиду недавних попыток поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", — сказано в сообщении.

Могила находится в безлюдном месте, среди леса. Факт уничтожения плиты обнаружили случайно — местный житель прислал фото лежащих в яме обломков плиты и рушников в офис Объединения украинцев в Польше, передает "Наше слово".

В МИД Польши обещают, что расследованием акта вандализма займутся "соответствующие службы".

Как сообщали Українські Новини, ранее в Днипре вандалы уничтожили новый вагон в электричке.