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21 января 2020, вторник, 20:49 40
Общество 2020-01-21T20:49:36+02:00
Українські Новини
Разрушение вандалами могилы воинов УПА сделано с целью поссорить Украину и Польшу, - МИД Польши

Разрушение вандалами могилы воинов УПА сделано с целью поссорить Украину и Польшу, - МИД Польши

Елизавета Кесельман
МИД Польши, Могила воинов УПА, осквернение памятника, Вандализм
мемориальная доска на могиле воинов УПА
мемориальная доска на могиле воинов УПА

После того, как 20 января вандалы разрушили плиту на могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Министерство иностранных дел пообещало расследовать факт факт осквернения неизвестными могилы воинов УПА, заявив о том, что целью такого поступка со стороны вандалов было рассорить Польшу и Украину. Об этом представители МИДа Польши написали в Twitter.

Скриншот:twitter/MSZ_RP/statusСкриншот:twitter/MSZ_RP/status

"Ввиду недавних попыток поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", — сказано в сообщении.

Могила находится в безлюдном месте, среди леса. Факт уничтожения плиты обнаружили случайно — местный житель прислал фото лежащих в яме обломков плиты и рушников в офис Объединения украинцев в Польше, передает "Наше слово". 

В МИД Польши обещают, что расследованием акта вандализма займутся "соответствующие службы".

Как сообщали Українські Новини, ранее в Днипре вандалы уничтожили новый вагон в электричке.

 

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