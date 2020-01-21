Руйнування вандалами могили воїнів УПА зроблено з метою посварити Україну і Польщу, - МЗС Польщі

Після того, як 20 січня вандали зруйнували плиту на могилі вояків УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві. Міністерство закордонних справ пообіцяло розслідувати факт факт осквернення невідомими могили воїнів УПА, заявивши про те, що метою такого вчинку з боку вандалів було посварити Польщу і Україну. Про це представники Мзс Польщі написали в Twitter.

Скріншот:twitter/MSZ_RP/status

"Зважаючи на недавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі ми спостерігаємо подальші дії, спрямовані на підрив добросусідських відносин Польщі, на цей раз з Україною. З жалем відзначаємо ще один провокаційний інцидент в Монастирі", — сказано в повідомленні.

Могила знаходиться в безлюдному місці, серед лісу. Факт знищення плити виявили випадково — місцевий житель надіслав фото лежать в ямі уламків плити та рушників в офіс Об'єднання українців у Польщі, передає "Наше слово".

В МЗС Польщі обіцяють, що розслідуванням акту вандалізму займуться "відповідні служби".

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Дніпрі вандали знищили новий вагон в електричці.