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21 січня 2020, вівторок, 20:49 7
Суспільство 2020-01-21T22:00:58+02:00
Українські Новини
Руйнування вандалами могили воїнів УПА зроблено з метою посварити Україну і Польщу, - МЗС Польщі

Руйнування вандалами могили воїнів УПА зроблено з метою посварити Україну і Польщу, - МЗС Польщі

Елизавета Кесельман
Вандалізм, Знищення меморіалу, Польща, УПА
Меморіальна дошка на могилі воїнів УПА
Меморіальна дошка на могилі воїнів УПА

Після того, як 20 січня вандали зруйнували плиту на могилі вояків УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві. Міністерство закордонних справ пообіцяло розслідувати факт факт осквернення невідомими могили воїнів УПА, заявивши про те, що метою такого вчинку з боку вандалів було посварити Польщу і Україну. Про це представники Мзс Польщі написали в Twitter.

Скріншот:twitter/MSZ_RP/statusСкріншот:twitter/MSZ_RP/status

"Зважаючи на недавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі ми спостерігаємо подальші дії, спрямовані на підрив добросусідських відносин Польщі, на цей раз з Україною. З жалем відзначаємо ще один провокаційний інцидент в Монастирі", — сказано в повідомленні.

Могила знаходиться в безлюдному місці, серед лісу. Факт знищення плити виявили випадково — місцевий житель надіслав фото лежать в ямі уламків плити та рушників в офіс Об'єднання українців у Польщі, передає "Наше слово".

В МЗС Польщі обіцяють, що розслідуванням акту вандалізму займуться "відповідні служби".

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Дніпрі вандали знищили новий вагон в електричці.

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