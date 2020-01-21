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21 января 2020, вторник, 20:19 28
Экономика 2020-01-21T20:24:20+02:00
Українські Новини
Розничная торговля в Украине за год выросла на 10%

Розничная торговля в Украине за год выросла на 10%

Елизавета Кесельман
Торговля, Розничная торговля, Оптовая торговля, Государственная служба статистики
Торговля.Рынок. Фото: pixabay
Торговля.Рынок. Фото: pixabay

Розничная торговля в Украине за года выросла на 10,5% по сравнению с 2018 годом. Об этом передает Государственная служба статистики.

Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2019 года, в декабре оборот розничной торговли увеличился на 18,7%, а в сопоставлении с декабрем 2018 года - на 12,5%.

Скриншот:ukrstat.gov.uaСкриншот:ukrstat.gov.ua

Согласно данным ведомства, среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдался в Киевской (на 20,0%), Винницкой (на 18,6%), Тернопольской (на 17,5%) и Луганской (на 16,0%) областях.

По данным Госстата рост валового внутреннего продукта в третьем квартале 2019 составляет 4,1%, при этом предварительная оценка была 4,2%.

Как сообщали Українські Новини, в период 2018-2019 года, объемы тороговли между Россией и Украиной стремительно выросли. Так, Украина отправила стране-агрессору товаров на сумму 3 млрд 30 млн 404,4 тыс. долларов.

Также в январе-мае 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 2 633,5 млн долларов.

Кроме того, в январе 2019 года внешняя торговля улучшилась почти до $21 млн.

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