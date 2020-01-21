подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27.05
˟
21 января 2020, вторник, 19:26 149
Силовые структуры 2020-01-21T19:26:33+02:00
Українські Новини
В Киеве проходят обыски в магазинах "Конфискат"

В Киеве проходят обыски в магазинах "Конфискат"

Ольга Фандорина
Обувной магазин, Конфискат, Магазин, Обыски
Обувной магазин. Фото: Прокуратура города Киева
Обувной магазин. Фото: Прокуратура города Киева

В одной из сетей магазинов одежды, обуви и аксессуаров в Киеве правоохранители проводят обыски на предмет продажи подделок. По версии следствия, продукция, которая распространяется через эту сеть магазинов, официально не была ввезена на территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Сегодня, 21 января, на основании постановления Голосеевского районного суда работниками полиции при руководстве прокуратуры Киева проводятся обыски в сети магазинов, расположенных на территории столицы. По данным стражей порядка, через торговую сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированной одежды, обуви и сумок, маркированных известными мировыми брендами.

В пресс-службе добавили, что обыски проводятся в 17 магазинах по производству, начатому по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

 

Скриншот из Facebook Прокуратуры города Киева

Судя по фото, которое разместило ведомство, скорее всего, речь идет о сети магазинов "Конфискат".

Больше новостей о: Обувной магазин Конфискат Магазин Обыски

Причастного к убийству Гандзюк экс-помощника депутата Павловского арестовали
Офис ГПУ просит взять под стражу Павловского
Новости
Торговля.Рынок. Фото: pixabay
Розничная торговля в Украине за год выросла на 10% 20:19
Осквернителя памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге задержали 20:14
В Украине водители смогут оплачивать штрафы через смартфон 19:56
Во Львовской обладминистрации голодают шахтеры 19:34
В Киеве проходят обыски в магазинах "Конфискат" 19:26
больше новостей
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос
Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности 14:52
Пробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети 21:14
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
Пробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchyst
Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети 21:14
Улицы в Украине стоит называть в честь людей, чьи имена не вызывают конфликтов, - Зеленский 11:32
больше новостей
Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok