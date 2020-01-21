Житель Луцка совершил самоубийство во время конвоирования в суд

Житель Луцка совершил самоубийство 21 января около 11:00 во время конвоирования в суд. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

По его словам, во время конвоирования правоохранителями в суд из окна многоэтажки на бульваре Дружбы Народов выпрыгнул 31-летний житель областного центра.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

В прошлом году в ходе досудебного расследования полицейские установили его причастность к совершению ряда магазинных краж.

Ему объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Обвинительный акт с материалами уголовного производства был направлен в суд.

Однако подозреваемый игнорировал судебные решения и скрывался.

По решению городского суда он был объявлен в розыск.

Полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его.

Во время конвоирования в суд злоумышленник вырвался и выпрыгнул из окна лестничной клетки между шестым и седьмым этажами многоэтажки.

Следователи предварительно квалифицируют это событие по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщали Українськi Новини, 20 января военнослужащий, работник управления государственной охраны, застрелился в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве.