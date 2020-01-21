В Украине снижается безработица, - разъяснение Минэкономики

Уровень безработицы снижается. Так, количество официально зарегистрированных безработных в декабре 2019 года уменьшилось по сравнению с декабрем 2018 года. Позитивная тенденция в сфере трудоустройства продолжается уже длительный период: согласно среднегодовому показателю зарегистрированных данных в 2019 году безработных граждан стало более чем на 150 тыс меньше (460,2 в 2015 году против 306,8 в 2019). А за девять месяцев 2019 года уровень безработицы по сравнению с этим же периодом годом ранее снизился с 8,6% до 8,1%. Такую официальную статистику разъяснило Министерство экономики, передает УНИАН.

В течение одного месяца, в декабре, наблюдалось увеличение количества официально зарегистрированных безработных. Рост этого показателя традиционно связан с сезонностью: большинство населения, которое проживает в сельской местности, работает в секторе сельского хозяйства, который имеет сезонный характер. По этой причине по окончанию полевых работ люди традиционно становятся на учет в Государственную службу занятости на период временной безработицы до начала нового сезона.

В целом позитивных результатов в сфере трудоустройства удалось достичь в первую очередь благодаря позитивной динамике развития экономики, а также работе в направлении трудоустройства молодежи и расширения услуг по профориентации.