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21 января 2020, вторник, 15:36 103
Экономика 2020-01-21T16:08:10+02:00
Українські Новини
Дельта Банк стал жертвой "санаторов" с НБУ ", - Гаврилечко

Дельта Банк стал жертвой "санаторов" с НБУ ", - Гаврилечко

Ярина Вацяк

Дельта Банк был доведен до банкротства вследствие деятельности НБУ, который устроил зачистку банков, а стоимость его активов после ликвидации была занижена в разы.

Об этом пишет блогер Юрий Гаврилечко.

"В результате деятельности НБУ по "очищению" банковской системы за пять лет в Украине уничтожено более 100 банков, и этот процесс продолжается. Около 20 банков уже выиграли суды против НБУ, но порядка восстановления их работы не существует, а активы банков зачастую – распроданы. Так что толку от выигранных судов мало, но… такие решения говорят о том, что банки были искусственно доведены до банкротства. Зачем? Да затем, чтобы потом купить их активы за пару процентов от стоимости!", - уверен блогер.

По его словам, часто оспорить действия регулятора невозможно, поскольку НБУ перекладывает вину на собственников и менеджмент банка, а правоохранительные органы искусственно затягивают расследования.

"Экс-глава совета директоров Дельта-Банка Елена Попова узнала о том, что у Генпрокуратуры к ней есть претензии не из повестки, а… из блога тогдашнего "гены плокулола" Юрия Луценко! Хорошо, хоть не из социальной рекламы по "плюсам." Но и это еще не все! Пока дело было в ГПУ, Е. Поповой вменяли… выполнение служебных обязанностей и попрекали ее тем, что мол у банка были безвозвратные кредиты! Любопытно, а "плокулолы" в курсе, что не бывает безрискового бизнеса, и потому существует система страхования рисков?", - пишет Юрий Гаврилечко.

По его словам, сейчас депутаты, в частности, Александр Дубинский, планируют обязать правительство принять законопроект о восстановлении функционирования банков, которые были незаконно признаны неплатежеспособными и ликвидированы. В нем будет прописана процедура, которая сделает невозможным уничтожение незаконно ликвидированных банков, а также способ восстановления и возвращения на рынок таких банков, защита прав вкладчиков и других кредиторов.

В случае принятия законопроекта история банкротства Дельта Банка, по мнению Юрия Гаврилечко, должна быть пересмотрена. 

"Самый логичный вывод такой: до банкротства банк довела именно "санационная деятельность" НБУ, как и во всех остальных более чем 100 случаях. Ответственность за это сотрудники Нацбанка так и не понесли. А что же с активами Дельта Банка? А один из активов, всего лишь за 4% от стоимости купил украинский миллиардер Андрей Веревский. Большой привет ФГВФЛ и его руководству по этому поводу…", - подытожил Юрий Гаврилечко.

Напомним, в 2013 году Дельта Банк входил в тройку крупнейших системных банков Украины. События 2014 года – аннексия Крыма, военные действия на Донбассе, а также финансовый кризис в Украине привели к оттоку депозитов из Дельта Банка, вследствие чего он был признан банкротом в 2015 году, а через несколько месяцев – ликвидирован.

 
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