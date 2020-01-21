Руководителя николаевского главка СБУ Герсака подозревают в причастности к распространению топливного фальсификата

Глава ГУ СБУ в Николаевской области Виталий Герсак через фирму своей жены (Торгово-экономическая компания Украины (ТЭКУ) может быть причастен к распространению контрафактного топлива. Об этом сообщает программа расследований Watchdogs на телеканале "Прямой", информирует портал glavcom.ua.

По информации Watchdogs, в 2018 году Национальная полиция завела уголовное дело по факту изготовления топливного фальсификата - солярки и бензина в одном из пригородов Киева. В схеме были задействованы три фирмы - "Ким Трейдинг", "Анвитрейд" и Торгово-экономическая компания Украины.

Последняя до мая 2018 г. принадлежала Юлии Герсак - жене действующего главы СБУ в Николаевской области. Совладелец ТЭКУ Сухроб Калтаев оказался прописанным в соседнем доме с тем, в котором Виталий Герсак жил в г. Гайсин Винницкой области, работая там в уголовном розыске. Нынешний владелец ТЭКУ Александр Гопкало является директором ООО "ЭК-Трейд", которое имеет общий номер с фигурантом уголовного дела компанией "Ким Трейдинг".

По данным расследования, в 2018 году ТЭКУ 139 раз покупала в "Ким Трейдинг" топливо и перепродавала его множеству фирм. Среди них, компания "Альянс энерго трейд" - поставщик "Укрзализныци", а также компания "Аксис Трейд" - поставщик одной из сети автозаправок.

Watchdogs утверждает, что 13 сентября 2019 через 2 дня после назначения Виталий Герсака руководителем СБУ в Николаевской области суд снял арест с имущества всех трех компаний причастных к изготовлению нелегального некачественного топлива.

В то же время его жена Юлия Герсак в июле 2018 приобрела две квартиры на 50 и 105 кв.м. в престижном столичном ЖК "Французский квартал", где квадратный метр стартует от 60 тыс. грн. Также она владеет автомобилем "Тойота Камри" и земельным участком в пригороде Киева.