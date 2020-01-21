Формирование набсовета Ощадбанка снова под угрозой срыва

Вторая попытка формирования наблюдательного совета государственного Ощадбанка вновь под угрозой срыва. На этот по причине отказа в согласовании кандидатуры действующего главы наблюдательного совета Национального депозитария Украины и экс-министра финансов Украины Игоря Митюкова. Об этом сообщает "Апостроф".

”Этот кандидат на пост независимого члена набсовета Ощадбанка, уже даже избранный главой комитета наблюдательного совета банка по назначениям и вознаграждениям, одновременно является действующим главой набсовета Национального депозитария Украины. А один из его ключевых акционеров - государственный Ощадбанк", - отмечает издание, имея в виду принцип независимости корпоративного управления, который исключает возможность занимать подобного уровня должность связанными лицами.

Согласно требованиям международных партнеров Украины, одним из основополагающих принципов формирования набсоветов является превалирование в них независимых директоров.

Первым на конфликт интересов указал первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко во время выездного заседания финансово-банковского комитета парламента в НБУ, дискуссию которых зафиксирована в стенограмме совместного заседания комитета с НБУ 27 ноября.

В свою очередь, опрошенные "Апострофом" юристы сошлись во мнении, что выбор кандидатуры Митюкова ставит его самого и регулятора в неоднозначную спорную ситуацию.

"Аффилированным лицом банка является любое юридическое лицо, в котором банк имеет существенное участие, то есть прямое / косвенное владение самостоятельно или совместно с другими лицами 10 и более процентами уставного капитала, права голоса акций, паев юридического лица, или возможность значительного влияния на управление или деятельность юридического лица. Соответственно, даже в случае, если лицо является независимым директором наблюдательного совета, в силу требования о несвязанности, формально член наблюдательного совета аффилированного юридического лица не может быть независимым членом или представителем государства в набсовета госбанка", - прокомментировала ситуацию Алла Скрипник, адвокат Kushnir, Yakymyak & partners.

Практикующий юрист Юлия Чухраенко обратила внимание, что Митюков бесспорно имеет все признаки связанного лица, а это однозначно исключает возможность назначить его в набсовет именно в роли "независимого".

"Исходя из анализа норм действующего законодательства, если Митюков в настоящее время является действующим председателем наблюдательного совета ПАО "НДУ", он подпадает под критерии определения связанного лица АО "Ощадбанк", поскольку является руководителем юридического лица - ПАО "НДУ", которая является аффилированным лицом банка. А следовательно, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 13 п. 2 ч. 14 ст. 7 Закона Украины "О банках" формально не может быть независимым членом наблюдательного совета государственного банка и представителем государства в наблюдательном совете", - добавила юрист.

Напомним, согласно профильному закону, регулирующему банковскую деятельность и формирование набсоветов госбанков, Игорь Митюков в течение пяти лет после освобождения с должности главы набсовета Нацдепозитария не сможет претендовать на место независимого члена наблюдательных советов Ощадбанка или Укрэксимбанка, являющихся акционером НДУ - это прямо запрещено законом.

Эксперты обращают внимание, что формирование Набсоветов госбанков из лиц, не соответствующих установленным законом требованиям независимости и отсутствия конфликта интересов, в будущем может стать поводом для судебного оспаривания решений таких набсоветов, что создает существенные риски для будущей приватизации государственных банков.