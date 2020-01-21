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Финансы 2020-01-21T09:09:02+02:00
Українські Новини
Формирование набсовета Ощадбанка снова под угрозой срыва

Формирование набсовета Ощадбанка снова под угрозой срыва

Татьяна Зотова
Ощадбанк, Екатерина Рожкова, Митюков Игорь, Андрей Николаенко, Национальный банк Украины, НБУ

Вторая попытка формирования наблюдательного совета государственного Ощадбанка вновь под угрозой срыва. На этот по причине отказа в согласовании кандидатуры действующего главы наблюдательного совета Национального депозитария Украины и экс-министра финансов Украины Игоря Митюкова. Об этом сообщает "Апостроф".

”Этот кандидат на пост независимого члена набсовета Ощадбанка, уже даже избранный главой комитета наблюдательного совета банка по назначениям и вознаграждениям, одновременно является действующим главой набсовета Национального депозитария Украины. А один из его ключевых акционеров - государственный Ощадбанк", - отмечает издание, имея в виду принцип независимости корпоративного управления, который исключает возможность занимать подобного уровня должность связанными лицами.

Согласно требованиям международных партнеров Украины, одним из основополагающих принципов формирования набсоветов является превалирование в них независимых директоров.

Первым на конфликт интересов указал первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко  во время выездного заседания финансово-банковского комитета парламента в НБУ, дискуссию которых зафиксирована в стенограмме совместного заседания комитета с НБУ 27 ноября.

В свою очередь, опрошенные "Апострофом" юристы сошлись во мнении, что выбор кандидатуры Митюкова ставит его самого и регулятора в неоднозначную спорную ситуацию.

"Аффилированным лицом банка является любое юридическое лицо, в котором банк имеет существенное участие, то есть прямое / косвенное владение самостоятельно или совместно с другими лицами 10 и более процентами уставного капитала, права голоса акций, паев юридического лица, или возможность значительного влияния на управление или деятельность юридического лица. Соответственно, даже в случае, если лицо является независимым директором наблюдательного совета, в силу требования о несвязанности, формально член наблюдательного совета аффилированного юридического лица не может быть независимым членом или представителем государства в набсовета госбанка", - прокомментировала ситуацию Алла Скрипник, адвокат Kushnir, Yakymyak & partners.

Практикующий юрист Юлия Чухраенко обратила внимание, что Митюков бесспорно имеет все признаки связанного лица, а это однозначно исключает возможность назначить его в набсовет именно в роли "независимого".

"Исходя из анализа норм действующего законодательства, если Митюков в настоящее время является действующим председателем наблюдательного совета ПАО "НДУ", он подпадает под критерии определения связанного лица АО "Ощадбанк", поскольку является руководителем юридического лица - ПАО "НДУ", которая является аффилированным лицом банка. А следовательно, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 13 п. 2 ч. 14 ст. 7 Закона Украины "О банках" формально не может быть независимым членом наблюдательного совета государственного банка и представителем государства в наблюдательном совете", - добавила юрист.

Напомним, согласно профильному закону, регулирующему банковскую деятельность и формирование набсоветов госбанков, Игорь Митюков в течение пяти лет после освобождения с должности главы набсовета Нацдепозитария не сможет претендовать на место независимого члена наблюдательных советов Ощадбанка или Укрэксимбанка, являющихся акционером НДУ - это прямо запрещено законом.

Эксперты обращают внимание, что формирование Набсоветов госбанков из лиц, не соответствующих установленным законом требованиям независимости и отсутствия конфликта интересов, в будущем может стать поводом для судебного оспаривания решений таких набсоветов, что создает существенные риски для будущей приватизации государственных банков.

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