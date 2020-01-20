Мадонна отменила восьмой концерт мирового турне за 45 минут до его начала

Легендарная американская певица Мадонна отменила уже восьмой концерт своего мирового турне из-за мучительных болей. Об этом передает российская служба ВВС. Об отмене концерта стало известно всего за 45 минут до его начала. "С сожалением сообщаем, что Мадонна не сможет выступить сегодня вечером", - говорилось в сообщении, которое получили обладатели билетов. Сообщения пришли в 19:45 по местному времени, а концерт должен был начаться в 20:30. "Очень жаль, что я вынуждена отменить [концерт] в этот вечер. Но я должна прислушаться к своему телу и отдохнуть", - говорится в сообщении 61-летней певицы в "Инстаграме". Это уже восьмой концерт в рамках гастрольного тура, который отменяется из-за плохого самочувствия Мадонны. Нынешний гастрольный тур проводится в поддержку четырнадцатого студийного альбома певицы, Madame X. Ранее во время одного из концертов в Сан-Франциско Мадонна рассказала поклонникам о травме колена и порванной связке. Посмотреть эту публикацию в Instagram How an injured Madame ❌ warms up for a show.................very carefully! #madamextheatre #lisboa @marlynortiz @danielesibilli @soheyheyhey Публикация от Madonna (@madonna) 15 Янв 2020 в 10:10 PST "Фанаты прекрасно знают, что Мадонна всегда работает с максимальной отдачей, а сейчас борется с сильными болями, но никогда не пойдет на компромисс и не будет выступать вполсилы", - отмечает Джон Хэнд. Мадонна открыла европейскую часть тура Madame X 12 января в Португалии, где она теперь живет постоянно, и, казалось, чувствовала себя хорошо, общалась со зрителями и пила портвейн на сцене. "Она дала отличный концерт, другим поклонникам просто не повезло", - говорит один из сотрудников концертного зала Coliseu в Лиссабоне. Как ожидается, в Британию Мадонна приедет 27 января. В Лондоне у Мадонны запланировано 15 концертов. Как сообщали Українські Новини, ранее Мадонна в свое 60-летие поделилась с фанатами фото в образе "шоу-бизнесовой королевы". Кроме того, в 2016 году Мадонна стала "Женщиной года" по версии Billboard.