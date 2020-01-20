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20 января 2020, понедельник, 21:50 14
Шоу-бизнес 2020-01-20T21:51:09+02:00
Українські Новини
Мадонна отменила восьмой концерт мирового турне за 45 минут до его начала

Мадонна отменила восьмой концерт мирового турне за 45 минут до его начала

Елизавета Кесельман
Мадонна, Певица Мадонна, Отмена концертов, Болезнь звезд, Шоу-бизнес

Легендарная американская певица Мадонна отменила уже восьмой концерт своего мирового турне из-за мучительных болей. Об этом передает российская служба ВВС.

Об отмене концерта стало известно всего за 45 минут до его начала.

"С сожалением сообщаем, что Мадонна не сможет выступить сегодня вечером", - говорилось в сообщении, которое получили обладатели билетов. Сообщения пришли в 19:45 по местному времени, а концерт должен был начаться в 20:30.

"Очень жаль, что я вынуждена отменить [концерт] в этот вечер. Но я должна прислушаться к своему телу и отдохнуть", - говорится в сообщении 61-летней певицы в "Инстаграме".

Это уже восьмой концерт в рамках гастрольного тура, который отменяется из-за плохого самочувствия Мадонны. Нынешний гастрольный тур проводится в поддержку четырнадцатого студийного альбома певицы, Madame X.

Ранее во время одного из концертов в Сан-Франциско Мадонна рассказала поклонникам о травме колена и порванной связке.

 

 
 
 
 
 
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How an injured Madame ❌ warms up for a show.................very carefully! #madamextheatre #lisboa @marlynortiz @danielesibilli @soheyheyhey

Публикация от Madonna (@madonna)

"Фанаты прекрасно знают, что Мадонна всегда работает с максимальной отдачей, а сейчас борется с сильными болями, но никогда не пойдет на компромисс и не будет выступать вполсилы", - отмечает Джон Хэнд.

Мадонна открыла европейскую часть тура Madame X 12 января в Португалии, где она теперь живет постоянно, и, казалось, чувствовала себя хорошо, общалась со зрителями и пила портвейн на сцене.

"Она дала отличный концерт, другим поклонникам просто не повезло", - говорит один из сотрудников концертного зала Coliseu в Лиссабоне.

Как ожидается, в Британию Мадонна приедет 27 января. В Лондоне у Мадонны запланировано 15 концертов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Мадонна в свое 60-летие поделилась с фанатами фото в образе "шоу-бизнесовой королевы". Кроме того, в 2016 году Мадонна стала "Женщиной года" по версии Billboard.

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