Мадонна отменила восьмой концерт мирового турне за 45 минут до его начала

Легендарная американская певица Мадонна отменила уже восьмой концерт своего мирового турне из-за мучительных болей. Об этом передает российская служба ВВС.

Об отмене концерта стало известно всего за 45 минут до его начала.

"С сожалением сообщаем, что Мадонна не сможет выступить сегодня вечером", - говорилось в сообщении, которое получили обладатели билетов. Сообщения пришли в 19:45 по местному времени, а концерт должен был начаться в 20:30.

"Очень жаль, что я вынуждена отменить [концерт] в этот вечер. Но я должна прислушаться к своему телу и отдохнуть", - говорится в сообщении 61-летней певицы в "Инстаграме".

Это уже восьмой концерт в рамках гастрольного тура, который отменяется из-за плохого самочувствия Мадонны. Нынешний гастрольный тур проводится в поддержку четырнадцатого студийного альбома певицы, Madame X.

Ранее во время одного из концертов в Сан-Франциско Мадонна рассказала поклонникам о травме колена и порванной связке.

"Фанаты прекрасно знают, что Мадонна всегда работает с максимальной отдачей, а сейчас борется с сильными болями, но никогда не пойдет на компромисс и не будет выступать вполсилы", - отмечает Джон Хэнд.

Мадонна открыла европейскую часть тура Madame X 12 января в Португалии, где она теперь живет постоянно, и, казалось, чувствовала себя хорошо, общалась со зрителями и пила портвейн на сцене.

"Она дала отличный концерт, другим поклонникам просто не повезло", - говорит один из сотрудников концертного зала Coliseu в Лиссабоне.

Как ожидается, в Британию Мадонна приедет 27 января. В Лондоне у Мадонны запланировано 15 концертов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Мадонна в свое 60-летие поделилась с фанатами фото в образе "шоу-бизнесовой королевы". Кроме того, в 2016 году Мадонна стала "Женщиной года" по версии Billboard.