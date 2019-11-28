У 61-летней Мадонны обнаружили проблемы со здоровьем: звезда отменила гастроли из-за мучительных болей

Легендарная американская певица Мадонна отменила несколько концертов в рамках гастрольного тура "Мадам Х" из-за невыносимых болей. Об этом исполнительница заявила в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Please forgive this unexpected turn of events. Doing my show every night brings me so much joy and to cancel is a kind of punishment for me but the pain I’m in right now is overwhelming and I must rest and follow doctors orders so i can come back stronger and better and continue the Madame ❌ journey with all of you. #madamextheatre Публикация от Madonna (@madonna) 27 Ноя 2019 в 12:28 PST "Пожалуйста, простите за такой неожиданный поворот событий. Каждое вечернее шоу приносит мне столько радости, что отмена - это своего рода наказание для меня, но боль, которую я сейчас испытываю, невыносима. Мне необходимо отдыхать и следовать указаниям врачей, чтобы я смогла вернуться сильнее и лучше и продолжить тур "Мадам Х" вместе с вами", - написала Мадонна. Пока известно, что Мадонна отказалась от выступлений в Бостоне 30 ноября, 1 и 2 декабря. Омечается, что деньги за билеты зрители получат обратно Как сообщали Українські Новини, ранее Мадонна в свое 60-летие поделилась с фанатами фото в образе "шоу-бизнесовой королевы". Кроме того, в 2016 году Мадонна стала "Женщиной года" по версии Billboard Как сообщали Українські Новини, ранее