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  • У 61-летней Мадонны обнаружили проблемы со здоровьем: звезда отменила гастроли из-за мучительных болей
28 ноября 2019, четверг, 17:34 7
Шоу-бизнес 2019-11-28T17:34:28+02:00
Українські Новини
У 61-летней Мадонны обнаружили проблемы со здоровьем: звезда отменила гастроли из-за мучительных болей

У 61-летней Мадонны обнаружили проблемы со здоровьем: звезда отменила гастроли из-за мучительных болей

звезды шоу-бизнеса, Мадонна, Гастроли, Отмена гастролей
Мадонна.Фото: instagram/madonna
Мадонна.Фото: instagram/madonna

Легендарная американская певица Мадонна отменила несколько концертов в рамках гастрольного тура "Мадам Х" из-за невыносимых болей. Об этом исполнительница заявила в своем Instagram.

"Пожалуйста, простите за такой неожиданный поворот событий. Каждое вечернее шоу приносит мне столько радости, что отмена - это своего рода наказание для меня, но боль, которую я сейчас испытываю, невыносима. Мне необходимо отдыхать и следовать указаниям врачей, чтобы я смогла вернуться сильнее и лучше и продолжить тур "Мадам Х" вместе с вами", - написала Мадонна.

Пока известно, что Мадонна отказалась от выступлений в Бостоне 30 ноября, 1 и 2 декабря. Омечается, что деньги за билеты зрители получат обратно

Как сообщали Українські Новини, ранее Мадонна в свое 60-летие поделилась с фанатами фото в образе "шоу-бизнесовой королевы". Кроме того, в 2016 году Мадонна стала "Женщиной года" по версии Billboard

 

Как сообщали Українські Новини, ранее

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