У 61-летней Мадонны обнаружили проблемы со здоровьем: звезда отменила гастроли из-за мучительных болей

Легендарная американская певица Мадонна отменила несколько концертов в рамках гастрольного тура "Мадам Х" из-за невыносимых болей. Об этом исполнительница заявила в своем Instagram.

"Пожалуйста, простите за такой неожиданный поворот событий. Каждое вечернее шоу приносит мне столько радости, что отмена - это своего рода наказание для меня, но боль, которую я сейчас испытываю, невыносима. Мне необходимо отдыхать и следовать указаниям врачей, чтобы я смогла вернуться сильнее и лучше и продолжить тур "Мадам Х" вместе с вами", - написала Мадонна.

Пока известно, что Мадонна отказалась от выступлений в Бостоне 30 ноября, 1 и 2 декабря. Омечается, что деньги за билеты зрители получат обратно

Как сообщали Українські Новини, ранее Мадонна в свое 60-летие поделилась с фанатами фото в образе "шоу-бизнесовой королевы". Кроме того, в 2016 году Мадонна стала "Женщиной года" по версии Billboard

Как сообщали Українські Новини, ранее