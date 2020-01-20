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20 января 2020, понедельник, 21:05 66
Общество 2020-01-20T21:45:01+02:00
Українські Новини
В Киеве почтили память "киборгов" - защитников донецкого аэропорта

В Киеве почтили память "киборгов" - защитников донецкого аэропорта

Елизавета Кесельман
Киборги, Церемония памяти, Донецкий аэропорт, Бои на Донбассе

В понедельник, 20 января, в Киеве почтили память погибших защитников Донецкого аэропорта. Об этом передает пресс-служба Офиса Президента.

Президент Владимир Зеленский вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола, на территории Министерства обороны Украины.

Один из самых сильных периодов боев в Донецком аэропорту был с 26.05.2014, когда первые военные самолеты начали спускать бомбы на посадки и здание аэропорта, который продлился до 22.01.2015 года.

В первый день украинские силовики нанесли удар по позициям противника и установили контроль над Донецким аэродромом. Впоследствии началась полная дестабилизация Донецка, начало оккупации и бесконечные попытки врага установить контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем, держали оборону.

Друзья и родственники погибших киборгов возложили цветы у мемориала памятного колокола. Фото: .president.gov.ua
Друзья и родственники погибших киборгов возложили цветы у мемориала памятного колокола. Фото: .president.gov.ua
В церемонии участвовали родственники погибших военных, Президент Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк. Фото:president.gov.ua
В церемонии участвовали родственники погибших военных, Президент Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк. Фото:president.gov.ua
В Минобороны почтили память защитников аэропорта им. Прокофьева. Фото:president.gov.ua
В Минобороны почтили память защитников аэропорта им. Прокофьева. Фото:president.gov.ua
Возле памятного колокола на территории Министерства обороны Украины 20 января почтили память защитников донецкого аэропорта. Фото:.president.gov.ua
Возле памятного колокола на территории Министерства обороны Украины 20 января почтили память защитников донецкого аэропорта. Фото:.president.gov.ua
Церемония памяти погибших
Церемония памяти погибших "киборгов".Фото:.president.gov.ua
В Киеве возложили цветы на церемонии почтения погибших киборгов под Донецком. Фото:president.gov.ua
В Киеве возложили цветы на церемонии почтения погибших киборгов под Донецком. Фото:president.gov.ua
В Киеве начался суточный марафон памяти защитников донецкого аэропорта.Фото:president.gov.ua
В Киеве начался суточный марафон памяти защитников донецкого аэропорта.Фото:president.gov.ua
В Киеве прошел день памяти погибших киборгов в донецком аэропорту.Фото:president.gov.ua
В Киеве прошел день памяти погибших киборгов в донецком аэропорту.Фото:president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский принял участие в почтении погибших киборгов в донецком аэропорту.Фото:president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский принял участие в почтении погибших киборгов в донецком аэропорту.Фото:president.gov.ua
Память о погибших киборгах при обороне донецкого аэропорта.Фото:president.gov.ua
Память о погибших киборгах при обороне донецкого аэропорта.Фото:president.gov.ua
Церемония почтения памяти погибших в боях в донецком аэропорту.Фото:president.gov.ua
Церемония почтения памяти погибших в боях в донецком аэропорту.Фото:president.gov.ua
Память защитников донецкого аэропорта.Фото:president.gov.ua
Память защитников донецкого аэропорта.Фото:president.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году в Украине состоялась пермьера фильма "Киборги", в которых описываются боевые действия в Донецком аэропорту им. Сергея Прокофьева. 

Кроме того, в украинских аэропортах в честь "киборгов" сыграют военные оркестры.

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