В Киеве почтили память "киборгов" - защитников донецкого аэропорта

В понедельник, 20 января, в Киеве почтили память погибших защитников Донецкого аэропорта. Об этом передает пресс-служба Офиса Президента.

Президент Владимир Зеленский вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола, на территории Министерства обороны Украины.

Один из самых сильных периодов боев в Донецком аэропорту был с 26.05.2014, когда первые военные самолеты начали спускать бомбы на посадки и здание аэропорта, который продлился до 22.01.2015 года.

В первый день украинские силовики нанесли удар по позициям противника и установили контроль над Донецким аэродромом. Впоследствии началась полная дестабилизация Донецка, начало оккупации и бесконечные попытки врага установить контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем, держали оборону.