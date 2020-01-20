Fake-news в действии: Днепропетровская ОГА пояснила, почему информация о подрядчике в аэропорту "Днипро" является фейком

Fake-news в действии: Днепропетровская ОГА пояснила, почему информация о подрядчике в аэропорту "Днипро" являе

Днепропетровская областная государственная администрация (ОГА) назвала дезинформацией новости в средствах массовой информации о том, что будто бы победителем тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области стала компания "Прогресстех-Украина".

Об этом говорится в официальном заявлении на веб-сайте Днепропетровской ОГА.

"В Интернете появилась информация, что уже определен проектировщик взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Днепропетровской области. Мол, стратегическим для Украины объектом заниматься компания ООО "Прогресстех-Украина", - сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как пояснили в ведомстве: это - фейк, основанный на незнании автором публикации Закона Украины "О публичных закупках". Действительно система электронных госзакупок Prozorro выбрала главным претендентом на победу эту фирму, так как она по правилам аукциона предложила самую низкую среди участников цену работ. Но ООО "Прогресстех-Украина" отнюдь не признано победителем.

Ведь, как объяснили в Днепропетровской ОГА, "после аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета. Он подробно изучит предложение претендента, его документы". Это продлится не менее 5 рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за выявленных недостатков в его тендерном предложении. А на победу в тендере будет претендовать следующая компания - участница аукциона.

"Ни одна компания, которая имеет проблемы с законом или не выполняет условия тендеров, допущена к работам не будет. Поэтому "измена"отменяется", - официально разъяснили в госоргане.

Также в Днепропетровской ОГА уточнили, что "тендер на определение проектировщика взлетно-посадочной полосы проводит госпредприятие "Фининпро". Оно распоряжается средствами, которые Министерство инфраструктуры Украины направляет на строительство взлетно-посадочной полосы. Днепропетровская ОГА не организовывает и не проводит тендеры, а выступает центром, координирующим действия всех участников проекта". А обо всех этапах воплощения проекта строительства аэропорта в Днепропетровской области можно оперативно узнавать на веб-сайте Днепропетровской ОГА.