Автовладельцы могут назначить законного водителя в онлайн-сервисе

В 2018 году в Украине запустили Электронный кабинет водителя, где можно узнать актуальную информацию о своем транспортном средстве, проверить и оплатить штрафы, записаться в электронную очередь в сервис. С 20 января 2020 года в Электронном кабинете водителя стала доступна услуга назначения надлежащего пользователя на авто. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что назначить надлежащего пользователя на авто можно не выходя из дома, чтобы в случае автоматической фото- или видеофиксации нарушений ПДД штрафы получал человек, который пользовался автомобилем на тот момент, а не его владелец. В связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки, эта услуга необходима владельцам авто. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель, а не его собственник (получать уведомления о новых штрафах, платить их и т.д.).

"Сегодня в Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем". Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что надлежащий пользователь - это человек, который на законных основаниях пользуется транспортным средством, но не является его владельцем.

Для того, чтобы назначить надлежащего пользователя необходимо:

Авторизироваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированного электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID. Выбрать из списка услугу "Управление надлежащим пользователем". Ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать должным пользователем. Система выдаст деперсонифицированного информацию об автомобиле, не о его владельца. Выбрать основание для надлежащего пользования:

договоренность с владельцем;

доверенность на право пользования ТС;

договор аренды, найма или займа;

договор финансового или оперативного лизинга.

Ввести e-mail и телефон владельца авто. Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, является основанием для надлежащего пользования. Подписать созданную заявку с помощью квалифицированного электронной подписи.

После чего владелец получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление. Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение. Если основанием для назначения является лишь договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭПУ. После чего человек, который заказал услугу надлежащего пользователя, сможет увидеть статус подтверждения заявки в Электронном кабинете водителя. Полный цикл предоставления услуги онлайн занимает один рабочий день.

Услуга «Управление надлежащим пользователем»:

доступна для физических и юридических лиц;

является бесплатной;

на одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя;

удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем транспортного средства - по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который был назначен надлежащий пользователь.

Важно знать, что стать надлежащим пользователем может только человек, который является владельцем национального водительского удостоверения или удостоверения водителя иностранного государства, которое соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. В случаях, если основанием для надлежащего пользования станет оформление на человека временного регистрационного талона или назначение работника должным пользователем непосредственно руководителем юридического лица, услуга предоставляется только в территориальных сервисных центрах МВД и при условии присутствия владельца транспортного средства и человека, который планирует стать должным пользователем.

Новая услуга в электронном кабинете водителя. Инфографика: МВД Украины

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