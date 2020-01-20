Худшее описание секса: определен победитель антипремии "Золотой хрен-2019"

Победителем литературной премии за худшее описание секса "Золотой хрен" 2019 стал Василий Слапчук с романом "Роман & Роман", переняв эстафету у победителя конкурса "Золотой хрен -2018" Люко Дашвар.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице премии в Facebook.

"Золотой хрен" - ежегодная награда за худшее (неуместеное, грубое, безвкусное) описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы (номинируются также описания прелюдии и мастурбации).

К участию в конкурсе подаются впервые опубликованные тексты, вышедшие в свет в текущем году, в любом жанре поэзии, прозы или драмы.

Любой может предложить жюри фрагмент текста для рассмотрения, направив цитату или скан в сообщение на фейсбук-страницу "Золотого хрена" с указанием автора, названия книги, года издания и страницы.

Вручение награды "Золотой хрен" происходит в начале следующего календарного года.

Худшее описание секса в литературе в 2019. Скриншот страницы премии facebook

Как сообщали Українські Новини, антипремию за худшее описание секса в литературе "Золотой хрен -2017" получил Любко Дереш с романом "Спустошення".