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20 января 2020, понедельник, 16:08 575
Недвижимость 2020-01-20T16:17:42+02:00
Українські Новини
Я подозреваю экс-главу ГАСИ Строкача в содействии коррупции, – депутат Киевсовета Мирошниченко

Я подозреваю экс-главу ГАСИ Строкача в содействии коррупции, – депутат Киевсовета Мирошниченко

Татьяна Зотова
Игорь Мирошниченко, Киевсовет, ГАСИ Украины, ГАСИ, Александр Строкач
Игорь Мирошниченко. Фото: unian.net
Игорь Мирошниченко. Фото: unian.net

Бывший председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины Александр Строкач мог способствовать "схемам" с коррупционными рисками.

Об этом в интервью интернет-изданию "Деловая столица" заявил депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко.

"Строкач работал в системе ГАСИ еще во времена Кудрявцева, руководителя ГАСИ в течение 3 лет. Коррупционная схема при Кудрявцеве работала по полной программе. Жена Строкача работала в разрешительной системе, они работали в этой коррупционной схеме и выдавали разрешения", - сказал Мирошниченко.

Мирошниченко также привел несколько примеров незаконного строительства, на которые дал разрешение Строкач.

"Компании, которая построила возле аэропорта "Жуляны" 4 многоэтажки, прекратили выдачу разрешительных документов даже на строительство жилых домов в 4 этажа, потому что знали, что они нарушают нормы и будут по 10 этажей. Но Строкач эти разрешения выдал. Он выдал разрешения на начало строительных работ на дома, которые уже существуют. А это незаконно", - отметил Мирошниченко.

Депутат Киевсовета также рассказал о жилом комплексе "Бережанский" в санитарно-защитной зоне на ул. Бережанская, 15. В октябре прошлого года ГАСИ вынесла предписание о запрете строительства на основании невыполнения земельного и градостроительного законодательства. Но при этом впоследствии инспекция выдала сертификат готовности одного из домов.

"То есть Архстройинспеция одной рукой запрещает строить, а другой, не имея возможности физически остановить строительство, вводит дом в эксплуатацию. Это коррупция чистой воды... Господин Александр Строкач, который исполнял обязанности главы Архстройинспекции и который выносил вместе с инспекторами предписание, затем - ввел в эксплуатацию этот дом", - уточнил Мирошниченко.

И таких примеров, по его словам, много.

"Мы обращались к министру развития общин и территорий Алены Бабак с предложением - чтобы над инспекторами, которые вводят объекты в эксплуатацию, был контроль. Мы предлагали, чтобы комиссии... были открытыми. Чтобы разрешить присутствовать на этих комиссиях в качестве наблюдателей представителям общественных организаций, специалистам и депутатам. Госпожа Бабак сказала "да", но ничего для этого не сделала. А господин Строкач, которого она горячо лоббировала, эти комиссии закрыл полностью, сделал их кулуарными, назначал заседания на время, которое ему удобно, а повестка дня комиссий была закрыта для общины", - добавил Мирошниченко.

Напомним, Кабинет Министров Украины 19 декабря 2019 года объявил конкурсный отбор на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Конкурс состоялся 20 января 2020 года . В нем принял участие бывший председатель Госархстройинспекции Александр Строкач.

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