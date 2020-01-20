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20 января 2020, понедельник, 12:39 65 Пресс-релиз
Экономика 2020-01-20T13:01:07+02:00
Українські Новини
8 млн семей могут в онлайне-режиме управлять платежами за доставку газа, — РГК

8 млн семей могут в онлайне-режиме управлять платежами за доставку газа, — РГК

Александр Дмитриенко

Региональная газовая компания (РГК) разработала инновационное решение для 8 млн клиентов газовых компаний, которое позволяет пользователям "личного кабинета" на сайте 104.ua. из одного аккаунта управлять двумя коммунальными услугами: не только своими расчетами за потребление газа, но и за доставку газа.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Инновационный продукт, разработанный специалистами РГК на платформе "личного кабинета" на 104.ua, делает этот сервис универсальным. Потребители газа, которые зарегистрировали "личные кабинеты" на 104.ua, могут из одного аккаунта решить все вопросы, связанные как с расчетами за газ, так и с услугой по доставке газа. В новом разделе "Доставка газа" клиент может получить исчерпывающую информацию о текущем тарифе на доставку, актуальном заказанном объеме потребления и методике расчета платежа за доставку газа. Здесь же можно скачать и оплатить счет за доставку газа", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, новая разработка уже с 15 января 2020 года доступна для использования в 16 областях Украины для всех пользователей "личного кабинета" на  сайте 104.ua.

"РГК постоянно внедряет новые и совершенствует уже действующие сервисы. Напомним, что в октябре 2019 года РГК запустил в работу IT-продукт, благодаря которому участники акции "Твоя энергонезависимость" получили возможность в онлайн-режиме управлять своим газовым запасом. Это позволило более чем 51 тыс семей, которые стали участниками акции "Твоя энергонезависимость", экономить на оплате за газ, оперативно выбирая для себя наиболее выгодную в конкретный период времени цену", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Региональная газовая компания - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.
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