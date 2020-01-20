подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
  • Новости
  • Политика
  • Этот опыт сделает нас сильнее: Гончарук уверен, что Зеленский не обиделся на него из-за скандальных записей
20 января 2020, понедельник, 11:02 127
Политика 2020-01-20T11:06:46+02:00
Українські Новини
Этот опыт сделает нас сильнее: Гончарук уверен, что Зеленский не обиделся на него из-за скандальных записей

Этот опыт сделает нас сильнее: Гончарук уверен, что Зеленский не обиделся на него из-за скандальных записей

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, прослушка Гончарука, обида, Алексей Гончарук
Гончарук. Скриншот: YouTube/Украина 24
Гончарук. Скриншот: YouTube/Украина 24

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что Президент Владимир Зеленский не обиделся на него после опубликованных аудиозаписей с совещания Гончарука. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".


"Я думаю, что президент − взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и, я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее", − сказал Гончарук.

Он также уверил, что нашей общий язык с президентом Украины после инцидента с пленками.

Кроме того, Гончарук уверен, что те, кто записал совещание у него, будут найдены.

"Я думаю, что спецслужбы разберутся, кто именно записывал. Я считаю, что это преступление. Это недопустимо. Это в том числе угроза и национальной безопасности", - подчеркнул Гончарук.

Как сообщали Українськi Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись совещания Гончарука якобы с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, которые обсуждали, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.

В ходе совещания премьер назвал себя профаном в экономике, а Зеленского - имеющим поверхностные представления об экономике.

Тем временем Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука. 

Больше новостей о: Владимир Зеленский прослушка Гончарука обида Алексей Гончарук

Зеленский почтил память "киборгов", защищавших дон...
Много негодяев и подонков работает в органах госуд...
Геращенко обиделась, что Ляшко назвал ее "вицеголо...
Придется прощаться: Зеленский о министрах, которые...
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова
Офис генпрокурора и СБУ проводят ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк
Новости
Украина призывает председателя ОБСЕ финансово усилить миссию на Донбассе 12:14
Зеленский посетит Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе 22 января 12:10
В Днипре в общежитии медколледжа произошел пожар 12:05
Украинская авиакомпания прекратит летать в ОАЭ из-за необходимости облета Ирана 11:58
Советский кинорежиссер Соловьев попал в реанимацию, - СМИ 11:49
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Символы. Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам 15:27
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены 08:05
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
Украинцам придется заплатить налог за квартиры: во сколько обойдутся лишние метры 06:30
больше новостей
После выходных доллар и евро взлетели в обменниках
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok