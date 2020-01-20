Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что Президент Владимир Зеленский не обиделся на него после опубликованных аудиозаписей с совещания Гончарука. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".



"Я думаю, что президент − взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и, я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее", − сказал Гончарук.



Он также уверил, что нашей общий язык с президентом Украины после инцидента с пленками.



Кроме того, Гончарук уверен, что те, кто записал совещание у него, будут найдены.

"Я думаю, что спецслужбы разберутся, кто именно записывал. Я считаю, что это преступление. Это недопустимо. Это в том числе угроза и национальной безопасности", - подчеркнул Гончарук.



Как сообщали Українськi Новини, 15 января в Интернете была распространена аудиозапись совещания Гончарука якобы с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, которые обсуждали, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.



В ходе совещания премьер назвал себя профаном в экономике, а Зеленского - имеющим поверхностные представления об экономике.



Тем временем Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука.