подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
18 января 2020, суббота, 19:54 49
Политика 2020-01-18T19:54:13+02:00
Українські Новини
ЕСПЧ не примет апелляцию Украины по люстрации, - юрист

ЕСПЧ не примет апелляцию Украины по люстрации, - юрист

Ольга Фандорина
ЕСПЧ, Люстрация

Правительство Украины подал в Большую Палату Европейского суда по правам человека апелляцию на решение ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины", которая касалась люстрации украинских чиновников. Впрочем, Большая палата вряд рассматривать эту апелляцию.

Такое мнение высказала юрист-международник, эксперт по вопросам Евросуда Елена Лешенко, передает "Закон и Бизнес". Адвокат привела три причины.

"Во-первых, решение Палаты было вынесено судьями единогласно. Во-вторых, вопрос люстрации для ЕСПЧ не поднимают никаких серьезных вопросов толкования или применения Конвенции. В вопросе люстрации уже давно сложилась соответствующая практика. Тема не нова. И, в-третьих, нарушение прав граждан законом о люстрации были настолько очевидны, а отрицание Правительства Украины в ходе коммуникации дел были настолько необоснованны и примитивные, что я не вижу никаких шансов на пересмотр этого решения ", - отметила О.Льошенко.

Эксперт сослалась на положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Регламента ЕСПЧ, согласно которым Большая палата пересматривает решение Палаты ЕСПЧ только в исключительных случаях. Коллегия в составе пяти членов Большой Палаты принимает обращение, если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся толкования или применения Конвенции или Протоколов к ней, или другой серьезный вопрос общего характера.

Напомним, после потери власти в стране Виктором Януковичем в результате протестов Евромайдана был принят Закон об очищении власти, предусматривающий освобождение различных категорий чиновников. Закон касался лиц, занимавших определенные должности на государственной службе не менее одного года с момента, когда Янукович стал президентом в феврале 2010 года к потере им власти в феврале 2014 года, или занимали определенные должности в партии бывшей УССР до 1991 года. Государственных служащих также обязали заполнять "декларации о люстрации".

Больше новостей о: ЕСПЧ Люстрация

Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства
"Черные ящики" потерпевшего крушение самолета МАУ прибудут в Украину в конце января
Новости
Боевики нарушили режим тишины: ранены восемь военных 20:16
ЕСПЧ не примет апелляцию Украины по люстрации, - юрист 19:54
В киевском метро пьяные мужчины напали на полицейского 19:16
В Донецкой области ограничили водоснабжение из-за аварии на водопроводе 18:50
Офис омбудсмена выявил ряд существенных нарушений в учреждении/ Фото:
В Киевском СИЗО спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами 18:18
больше новостей
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн 21:02
Посол Израиля рассказал в Раде как венгерские и украинские полицаи притащили его родственников на расстрел в Каменец-Подольском во время Холокоста 13:42
В Британии многодетный отец обнаружил рак полости рта во время выполнения домашнего задания с дочерью 19:50
НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные 05:55
больше новостей
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
Детский коллектив отмечает 65-летие с участием мировой звезды 21:48
ГБР срочно вызывает Порошенко на допрос: опубликована повестка 12:11 Документ
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
Перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту: Приватбанк ввел новый сервис 14:57
больше новостей
Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok