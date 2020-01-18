ЕСПЧ не примет апелляцию Украины по люстрации, - юрист

Правительство Украины подал в Большую Палату Европейского суда по правам человека апелляцию на решение ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины", которая касалась люстрации украинских чиновников. Впрочем, Большая палата вряд рассматривать эту апелляцию.

Такое мнение высказала юрист-международник, эксперт по вопросам Евросуда Елена Лешенко, передает "Закон и Бизнес". Адвокат привела три причины.

"Во-первых, решение Палаты было вынесено судьями единогласно. Во-вторых, вопрос люстрации для ЕСПЧ не поднимают никаких серьезных вопросов толкования или применения Конвенции. В вопросе люстрации уже давно сложилась соответствующая практика. Тема не нова. И, в-третьих, нарушение прав граждан законом о люстрации были настолько очевидны, а отрицание Правительства Украины в ходе коммуникации дел были настолько необоснованны и примитивные, что я не вижу никаких шансов на пересмотр этого решения ", - отметила О.Льошенко.

Эксперт сослалась на положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Регламента ЕСПЧ, согласно которым Большая палата пересматривает решение Палаты ЕСПЧ только в исключительных случаях. Коллегия в составе пяти членов Большой Палаты принимает обращение, если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся толкования или применения Конвенции или Протоколов к ней, или другой серьезный вопрос общего характера.

Напомним, после потери власти в стране Виктором Януковичем в результате протестов Евромайдана был принят Закон об очищении власти, предусматривающий освобождение различных категорий чиновников. Закон касался лиц, занимавших определенные должности на государственной службе не менее одного года с момента, когда Янукович стал президентом в феврале 2010 года к потере им власти в феврале 2014 года, или занимали определенные должности в партии бывшей УССР до 1991 года. Государственных служащих также обязали заполнять "декларации о люстрации".