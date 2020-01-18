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18 января 2020, суббота, 19:16 46
Происшествия 2020-01-18T19:16:06+02:00
Українські Новини
В киевском метро пьяные мужчины напали на полицейского

В киевском метро пьяные мужчины напали на полицейского

Ольга Фандорина
Избиение, Полицейские

Правоохранители сообщили мужчине, который угрожал полицейскому в Киевском метрополитене, о подозрении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, что старший сержант полиции, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка, в вестибюле станции метро "Контрактовая площадь" около 23:00 17 января обнаружил 2-х граждан с явными признаками опьянения.

Он объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метро в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта.

На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил правоохранителя в лицо.

Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал 44-летнего мужчину на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события.

Следователи управления полиции в метрополитене сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в киевском метро пассажиры поймали вора-карманника и избили его.

Ранее полицейские избили женщин в столичном метро.

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