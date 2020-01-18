В Донецкой области ограничили водоснабжение из-за аварии на водопроводе

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" Донецкого областного совета в субботу ограничило водоснабжение около 70 тыс. жителей Константиновки (районный центр области) из-за аварии на водопроводе.

Об этом Українським Новинам сообщил диспетчер регионального управления предприятия.

"Сегодня днем произошел новый прорыв, подача воды на Константиновку снижена", - сказал он.

По данным диспетчера, аварийный прорыв произошел на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода.

На месте аварии ведутся ремонтные работы.

Как сообщали Українськi Новини, 1 января КП "Вода Донбасса" прекратила водоснабжение около 70 тыс. жителей Константиновки и ограничила водоснабжение для 300 тыс. жителей Славянска, Краматорска и Дружковки из-за аварии на водопроводе.

Коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" (до 4 сентября 2007 года - государственное производственное предприятие по внешнему централизованному водоснабжению "Укрпромводчермет") создано в 1930 году на Донбассе для осуществления централизованного водоснабжения горно-металлургического комплекса, других отраслей промышленности, коммунальной сферы и населения.

Предприятие предоставляет услуги водоснабжения потребителям 289 населенных пунктов, услуги водоотвода потребителям 79 городов и поселков на Донбассе.