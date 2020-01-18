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18 січня 2020, субота, 18:50 10
Суспільство 2020-01-18T18:59:35+02:00
Українські Новини
У Донецькій області обмежили водопостачання через аварію на водогоні

У Донецькій області обмежили водопостачання через аварію на водогоні

Ольга Фандорина
обмеження водопостачання

Комунальне підприємство "Вода Донбасу" Донецької обласної ради в суботу обмежив водопостачання близько 70 тис. жителів Костянтинівки (районний центр області) через аварію на водогоні.

Про це Українським Новинам повідомив диспетчер регіонального управління підприємства.

"Сьогодні вдень стався новий прорив, подача води на Костянтинівку знижена", - сказав він.

За даними диспетчера, аварійний прорив стався на магістральному водоводі Другого донецького водопроводу.

На місці аварії ведуться ремонтні роботи.

Як повідомляли Українські Новини, 1 січня КП "Вода Донбасу" припинила водопостачання близько 70 тис. жителів Костянтинівки і обмежила водопостачання для 300 тис. жителів Слов'янська, Краматорська та Дружківки через аварію на водогоні.

Комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу" (до 4 вересня 2007 року - державне виробниче підприємство по зовнішньому централізованому водопостачанню "Укрпромводчормет") створено в 1930 році на Донбасі для здійснення централізованого водопостачання гірничо-металургійного комплексу, інших галузей промисловості, комунальної сфери та населення.

Підприємство надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення споживачам 79 міст і селищ на Донбасі.

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