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18 января 2020, суббота, 15:42 23
Силовые структуры 2020-01-18T15:42:07+02:00
Українські Новини
В Нацгвардии объявили, что не станут органом разведки

В Нацгвардии объявили, что не станут органом разведки

Ольга Фандорина
Нацгвардия, Разведка
Нацгвардия. Фото: ngu.gov.ua
Нацгвардия. Фото: ngu.gov.ua

Национальная гвардия Украины не станет органом разведки. Об этом заявила пресс-служба ведомства в субботу, 18 января.

Законопроект о разведке №2412-д, одобренный Верховной Радой в первом чтении, не дает Нацгвардии права быть органом разведки. Впрочем, Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Нацгвардии, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.

"В последние дни на информационных Интернет-ресурсах появились ложные сообщения Центра противодействия коррупции о расширении возможностей подразделений Национальной гвардии Украины в проведении разведывательных мероприятий, основанные на поверхностном, но не профессиональном изучении законопроекта реестр. №2412-д", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Нацгвардии подчеркивают, что "на сегодня разведка является неотделимым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне операции Объединенных сил и сохранить жизнь личного состава".

"Что касается версий о возможности произвола и неограниченного использования НГУ полномочий, которые предусмотрены для нее законопроектом 2412-д, сообщаем, что в соответствии с частью второй статьи 9 законопроекта определено, что "подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, что в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины", что делает невозможным осуществление любых мероприятий, которые не касаются выполнения задач, определенных ЗУ О Национальной гвардии", - добавили в Нацгвардии.

А еще раньше сообщалось про плесень и отпавшую штукатурку: в каких условиях живут нацгвардейцы в казармах Киева.

Зато Нацгвардии разрешили использовать водометы и запретили применять слезоточивый газ в толпе.

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