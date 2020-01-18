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18 января 2020, суббота, 10:19 20
Происшествия 2020-01-18T10:20:07+02:00
Українські Новини
В Киеве спорткар Subaru протаранил опору билборда

В Киеве спорткар Subaru протаранил опору билборда

Надежда Комендантова
ДТП в Киеве, спорткар, ДТП с авто, ДТП

В ночь на субботу, 18 января, любители скоростной езды в Голосеевском районе столицы попали в серьезную аварию. Спорткар Subaru вылетел с дороги на улице Академика Заболотного и врезался в опору рекламного борда.

Чудом обошлось без серьезных травм для участников аварии. Об этом сообщает Информатор.

Авария случилась около 00:10. По предварительной информации, Subaru двигался на большой скорости со стороны станции метро "Теремки". В условиях тумана водитель не справился с управлением и возле поворота на улицу Метеорологичную автомобиль занесло. Subaru выскочил на разделительный газон и задней частью ударился в билборд.

ДТП в Киеве. Фото: ИнформаторДТП в Киеве. Фото: Информатор

По словам патрульных, водитель транспортного средства был трезв. Причины ДТП устанавливаются.

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