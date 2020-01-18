В Киеве спорткар Subaru протаранил опору билборда

В ночь на субботу, 18 января, любители скоростной езды в Голосеевском районе столицы попали в серьезную аварию. Спорткар Subaru вылетел с дороги на улице Академика Заболотного и врезался в опору рекламного борда.

Чудом обошлось без серьезных травм для участников аварии. Об этом сообщает Информатор.

Авария случилась около 00:10. По предварительной информации, Subaru двигался на большой скорости со стороны станции метро "Теремки". В условиях тумана водитель не справился с управлением и возле поворота на улицу Метеорологичную автомобиль занесло. Subaru выскочил на разделительный газон и задней частью ударился в билборд.

ДТП в Киеве. Фото: Информатор

По словам патрульных, водитель транспортного средства был трезв. Причины ДТП устанавливаются.