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18 января 2020, суббота, 09:23 66
Жизнь 2020-01-18T09:24:17+02:00
Українські Новини
Голодная кутья на Крещение: традиционные блюда на праздничный стол

Голодная кутья на Крещение: традиционные блюда на праздничный стол

Ольга Фандорина
Крещенский сочельник, Крещение, Меню, Рецепты к посту
Праздничный стол в канун Крещения. Фото: prm.ua
Праздничный стол в канун Крещения. Фото: prm.ua

Завтра в Украине 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Этот великий праздник завершает новогодне-рождественские каникулы богатым на всевозможные угощения столом. Голодная кутья или Вторая кутья (Голодный Сочельник) проводится накануне праздника Крещения 18 января.

Традиционно готовили хозяйки всего семь блюд: борщ, суп или галушки, жареная рыба, капуста, горох, кутья и узвар. Блюда делали не в больших горшках, а в маленьких - горшочках. В течение всего дня все придерживались строгого поста.

К вечеру после трапезы шли в церковь на службу, которая заканчивалась освящением воды.

Воду хозяин должен был принести домой и окропить всех членов семьи, дом, двор, животных, различные сельскохозяйственные вещи, таким образом очищая дом и каждого члена семьи.

В Крещенский Сочельник на столе должны быть исключительно постные блюда — могуть быть также вареники, рыба, борщ, печенье "кресты", пироги, капуста, голубцы, запеченный картофель. Также в этот вечер подают голодную кутью, которая должна быть без масла или сливок. Главные блюда, которые должны быть на столе, это:

  • кутья
  • борщ с грибными ушками
  • вареники с начинкой
  • грибная подлива
  • узвар (компот из сухофруктов)

Рецепт голодной кутьи на Второй Сочельник

Ингредиенты:

• стакан пшеницы;
• 2-3 стакана воды;
• 1 ст. л. растительного масла;
• щепотка соли;
• 100-150 г мака (по желанию);
• 100 г изюма (по желанию);
• 100 г грецких орехов (по желанию);
• 2-3 ст. л. меда.

Рецепт голодной кутьи:

1. Переберите и промойте пшеницу. Прежде чем варить, замочите крупу на несколько часов или лучше на ночь. Затем сварите пшеницу в кастрюле, добавив в воду щепотку соли и ложку масла.

2. Пока варится пшеница, залейте мак кипятком и оставьте на час. Изюм замочите на 20 минут. Когда мак набухнет, откиньте его на сито, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Затем перетрите мак в блендере, кофемолке или мясорубке до появления белого "молочка".

3. В крупу добавьте молотый мак, измельченные и обжаренные орехи, изюм и мед. Перемешайте и подавайте на праздничный стол. Если вы готовите традиционную голодную кутью, то добавьте в пшеницу только мед и хорошо перемешайте перед подачей.

Начинать эту трапезу следует с кутьи и узвара, потом по очереди нужно попробовать постные блюда и только после этого переходить к скоромным: кашам, заправленным сливочным маслом и сливками, сладким пирогами, а также наваристому борщу, и запеченной свинине, холодцу, колбасам. Едят в этот день и блины, налистники, и оладьи с медом. Считалось, чем больше их съешь, тем щедрее будет новый год.

Напомним, что можно и нельзя делать на Второй Святой вечер или Голодную кутью.

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