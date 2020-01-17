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17 января 2020, пятница, 22:13 28
Политика 2020-01-17T22:13:12+02:00
Українські Новини
Действующее правительство себя дискредитировало, - Левочкин

Действующее правительство себя дискредитировало, - Левочкин

Анна Рудык
Кабмин, Алексей Гончарук, Оппозиционная платформа – За жизнь

Оппозиционная платформа настаивает, чтобы премьер-министр пояснил свою позицию относительно резонансных вопросов последних дней. Об этом заявил журналистам в кулуарах парламента народный депутат Сергей Левочкин, пишет пресс-служба.

По его словам, есть две темы, которые требуют объяснения:

"Первая тема – это стенограмма разговора в Кабинете министров. Если это правда, в любой цивилизованной стране премьер после такого уходит в отставку, извиняясь перед главой государства, которого избрал народ. Вторая тема – это то, что произошло сегодня утром. Заявление, написанное в адрес президента, я считаю политико-моральным. Если президент скажет премьеру, что ему надо уйти в отставку за то, что тот наговорил, за то, что профан в экономике, тогда премьер-министр должен написать заявление в адрес Верховной Рады, которая, собственно, и освобождает его от должности вместе со всем правительством", – заявил народный депутат.

По мнению политика, такой сценарий вызовет правительственный кризис, а затем – формирование нового правительства, потому что монобольшинство в парламенте сохраняется.

"После демонстрации непрофессионализма, анализа содержания диалогов, которые мы услышали в кабинете премьера, доверия к такому правительству будет немного. И у нас, и у международных партнеров, и у президента Зеленского", – уверен он.

По словам Сергея Левочкина, сейчас даже невозможно оценить работу правительства, потому что правительство в своей программе не изложило понятных численных показателей, которых он должен достичь за определенный период.

"Ключевые проблемы: состояние экономики, уровень социального обеспечения и мир – ничего из этого не решается. К сожалению, мы видим пролонгированную стагнацию, повышение заработных плат только для чиновников и много пиара. К сожалению, это все", – считает он.

Народный депутат выразил сомнение, что произойдет быстрая замена премьер-министра.

"Мы видим, что, к сожалению, у президента нет профессиональной команды, которая сейчас быстро могла бы сделать системную программу развития страны и ее реализовать. Поэтому, конечно, один Гончарук может замениться другим Гончаруком, но улучшится ли от этого качество его работы – об этом нет основания говорить", – отметил политик.

В то же время, Сергей Левочкин уверен, что отставка правительства не принесет стране негативных последствий:

"Не думаю, что на фоне того, что уже происходит в стране, отставка правительства принесет какую-то фантастическую турбулентность. Думаю, если отставка таки произойдет, все пройдет малозаметно, и внимание будет приковано к новой кандидатуре, которую предложит президент. Даже возможно, что это в определенной степени изменило бы повестку дня вокруг страны", – резюмировал Сергей Левочкин.

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