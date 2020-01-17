подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Родственники и защита блогера Исаева обратились в ЕСПЧ в связи с его задержанием и депортацией в Азербайджан
17 января 2020, пятница, 20:06 89
Политика 2020-01-17T20:09:25+02:00
Українські Новини
Родственники и защита блогера Исаева обратились в ЕСПЧ в связи с его задержанием и депортацией в Азербайджан

Родственники и защита блогера Исаева обратились в ЕСПЧ в связи с его задержанием и депортацией в Азербайджан

Алина Заика

Брат похищенного российского и азербайджанского блогера Эльвина Исаева Мирджалил Мираскер Оглы Гасанов и адвокат Елена Кононец обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с его задержанием и депортацией в Азербайджан.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в пятницу, 17 января, в пресс-центре Українських Новин.

"Мы обращаемся в Европу, в Европейский суд по правам человека, в Европарламент. Только Европейский суд и Европарламент могут помочь нам в этой ситуации. Это единственная надежда", - отметила адвокат Кононец.

Она также отметила, что некоторые европейские институции уже обратили внимание на этот случай.

По имеющейся информации, Исаев без документов, подтверждающих личность, попал в Баку (Азербайджан) из Киева на частном самолете из аэропорта "Киев".

В следственном изоляторе (СИЗО) в Баку Исаеву был предоставлен государственный адвокат, который утверждает, что Исаев признал свою вину и готов понести наказание.

В то же время адвокат Кононец отмечает, что Исаев просто выражал свое субъективное мнение, доносил информацию всем гражданам Азербайждана о политической ситуации в стране, что не может расцениваться как призыв к массовым беспорядкам.

Она также отметила, что на 24 января 2020 года уже назначен суд над Исаевым и она сомневается в прозрачности и честности судебного процесса, так как собранные против Исаева материалы явно сфальсифицированы.

Гасанов подчеркнул, что Исаева в СИЗО, очевидно, избивают, а также ограничивают в его правах.

Гасанов отметил, что защита Исаева не собирается отступать и будет продолжать добиваться справедливости.

Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря 2019 года родственники похищенного блогера Исаева заявили о его пребывании в СИЗО Баку.
Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат
СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ
Новости
Зеленский. Скриншот: Офис Президента
Зеленский поручил Гончаруку заменить "слабые места" в Кабмине 21:28
В Киеве обнаружили антисанитарный подпольный детский сад 21:14
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба ОП
Зеленский хочет разделить Минкультуры и Минэкономики 21:05
Зеленский угрожает Гончаруку "перезагрузить "Нефтегаз", если они начислят себе премию в $29 млн 21:02
Похолодает до -8 и накроют туманы: прогноз погоды в Украине в субботу 21:00 Карта
больше новостей
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
Атака на правительство Гончарука завершилась эпическим провалом олигархов, - блогер Леменов 14:09
Соросята-реформаторы ухандохали экономику, - Гончарук на прослушке рассказывает об оценке падения ВВП в 4 квартале 22:38
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Бойко требует отставки "профана" Гончарука 13:33
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
больше новостей
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok