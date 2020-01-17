Знаменитый актер и комик Джим Керри отмечает 58-й день рождения: что известно о жизни актера

Сегодня свой 58-й день рождения отмечает известный голливудский актер и комик канадо-американского происхождения Джим Керри, настоящее имя которого Джеймс Юджин Керри. Українські Новини собрали информацию о жизни и карьерном росте актера.

Джимма Керри считают позитивным человеком с настоящей голливудской улыбкой. Известно, что в детстве актер увлекался шуточной пародией, кривлянием одноклассников и всегда был душой компании.

Керри родился 17 января 1962 года в городе Ньюмаркет в Канаде. Актер вырос в католической семье с сестрами Пэт и Ритой и братом Джоном и был самым младшим ребенком в семье.

Семья была очень бедной, но музыкальной и творческой. Мама Джима Керри была певицей, а папа играл на саксофоне. Для поддержания своего финансового положения, дети помогали родителям и брались за любую работу. Был такой период, когда семья жила почти на улице, в автофургоне "Фольксваген".

Со временем семья смогла переехать в Берлингтон, где Джим закончил школу и пошел работать на сталелитейном заводе Дофаско. Так как Джим с детства занимался пародированием, в 15 лет отец привел его в комедийный клуб, но его выступление оказалось провальным. А через два года Керри успешно выступил в этом же заведении.

Его карьера начала расти в начале 1980-х годах, и в этот же период он переехал в Лос-Анджелес. Там Джим стал выступать в клубе "Комедийный магазин" и сниматься на телевидении в различных пародийных шоу. О нем уже тогда начали писать в журналах, как об одном из лучших молодых американских пародистов. В создании образа Керри опирался на своего кумира Джерри Льюиса.

Первую главную роль в кино Керри получил в 23 года в фильме "Однажды укушенный" (1985), но критики фильм не оценили. В 1983 году в Керри состоялся актерский дебют в фильме "Резиновое лицо" режиссера Глена Салзмана. С этого времени он начал сниматься в множество фильмах и телепередачах, таких как: "Все в хорошем вкусе", "Гора Куппера", "Пегги Сью выходит замуж" и другие.

В 1991 году Керри сделал свое первое шоу "Неестественный акт Джима Керри", которое посвятил своей умершей матери. Через 3 года он снялся в фильме "Маска", благодаря которому о Джиме Керри узнал весь мир.

ТОП-10 фильмов с Джимом Керри:

"Маска" - 1994

"Брюс Всемогущий" - 2003

"Шоу Трумана" - 1998

"Роковое число 23" - 2007

"Всегда говори "Да"" - 2008

"Пингвины мистера Поппера" - 2011

"Лжец, лжец" - 1997

"Человек на Луне" - 1999

"Вечное сияние чистого разума" - 2004

"Аферисты Дик и Джейн" - 2005

Как сообщали Українські Новини, Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа.

В 2016 году Джима Керри обвинили в убийстве своей любовницы